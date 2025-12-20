Jakirović i Hull trećom uzastopnom pobjedom skočili na četvrto mjesto Championshipa

Nogometaši Hull Cityja, koje vodi Sergej Jakirović, nastavili su odličan niz u Championshipu pobjedom 1:0 protiv WBA u 22. kolu.
Junak susreta bio je Ollie McBurnie, koji je iz jedanaesterca u sudačkoj nadoknadi prvog dijela donio vrijedna tri boda domaćinima.
Iako je WBA uoči utakmice slovio za favorita, Hull je iskoristio jednu od svojih prilika i zasluženo slavio.
Bila je to treća uzastopna ligaška pobjeda Jakirovićeve momčadi, koja se tim trijumfom popela na četvrto mjesto ljestvice, poziciju koja vodi u doigravanje za Premier ligu.
