Jakirović i Hull trećom uzastopnom pobjedom skočili na četvrto mjesto Championshipa

Junak susreta bio je Ollie McBurnie, koji je iz jedanaesterca u sudačkoj nadoknadi prvog dijela donio vrijedna tri boda domaćinima.

VIDEO / Budimir zabio golčinu, a onda realizirao i penal u važnoj pobjedi Osasune!

Iako je WBA uoči utakmice slovio za favorita, Hull je iskoristio jednu od svojih prilika i zasluženo slavio.

Bila je to treća uzastopna ligaška pobjeda Jakirovićeve momčadi, koja se tim trijumfom popela na četvrto mjesto ljestvice, poziciju koja vodi u doigravanje za Premier ligu.