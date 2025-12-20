VIDEO / Budimir zabio golčinu, a onda realizirao i penal u važnoj pobjedi Osasune!

Podijeli :

Nogometaši Osasune pobijedili su pred svojim navijačima Alaves 3-0 u ogledu 17. kola španjolske La Lige, a domaći junak bio je hrvatski napadač Ante Budimir.

Sve do 72. minute mreže su mirovale na susretu, a onda se dogodio bljesak hrvatskog reprezentativca. Oroz je prošao lijevom stranom te je ubacio loptu na vrh gostujućeg šesnaesterca. Tamo je loptu dočekao Budimir, namjestio se i predivno je volejem zahvatio lijevom nogom. Neobranjivo je ona završila u mreži Alavesa za domaće slavlje.

Deset minuta kasnije Budimir je još jednom bio strijelac i time potvrdio pobjedu domaćina. Bio je miran kod udarca s bijele točke za 2-0. U 86. minuti Budimir je uz gromoglasan pljesak napustio travnjak.

Na samom kraju je Garcia u 93. pogodio za konačnih 3-0. Osasuna se ovom pobjedom popela na 12. mjesto ljestvice.

