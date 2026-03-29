Igor Tudor više nije trener Tottenhama!

Nogomet 29. ožu 2026
AP Photo/Dave Shopland via Guliver

Igor Tudor više nije trener Tottenhama, objavio je klub na društvenim mrežama.

“Možemo potvrditi da je sporazumno dogovoren trenutačni odlazak glavnog trenera Igora Tudora iz kluba.

Svoje su dužnosti također napustili trener vratara Tomislav Rogić i kondicijski trener Riccardo Ragnacci. Zahvaljujemo Igoru, Tomislavu i Riccardu na svemu što su učinili tijekom proteklih šest tjedana, u kojima su neumorno radili.

Ujedno izražavamo suosjećanje s Igorom Tudorom zbog gubitka koji je nedavno pretrpio te njemu i njegovoj obitelji upućujemo punu podršku u ovim teškim trenucima. Informacije o novom glavnom treneru klub će objaviti naknadno”, stoji u objavi londonskog kluba.

Hrvatski trener napušta Tottenham nakon samo 43 dana na klupi, tijekom kojih je vodio momčad u sedam utakmica.

U tom razdoblju upisao je čak pet poraza, jedan remi i jednu pobjedu, i to protiv Atletico Madrida u Ligi prvaka. U Premier ligi osvojio je tek jedan bod, u remiju protiv Liverpoola, dok je u osmini finala Lige prvaka ispao upravo od Atletico Madrida.

U posljednjem susretu poražen je uvjerljivih 3:0 na domaćem terenu od izravnog konkurenta u borbi za opstanak, Nottingham Foresta. Tako se Tottenham sedam kola prije kraja nalazi na 17. mjestu s 30 bodova, samo jednim više od 18. West Hama i zone koja vodi u Championship.

