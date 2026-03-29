Igor Tudor više nije trener Tottenhama, objavio je klub na društvenim mrežama.
“Možemo potvrditi da je sporazumno dogovoren trenutačni odlazak glavnog trenera Igora Tudora iz kluba.
Svoje su dužnosti također napustili trener vratara Tomislav Rogić i kondicijski trener Riccardo Ragnacci. Zahvaljujemo Igoru, Tomislavu i Riccardu na svemu što su učinili tijekom proteklih šest tjedana, u kojima su neumorno radili.
Ujedno izražavamo suosjećanje s Igorom Tudorom zbog gubitka koji je nedavno pretrpio te njemu i njegovoj obitelji upućujemo punu podršku u ovim teškim trenucima. Informacije o novom glavnom treneru klub će objaviti naknadno”, stoji u objavi londonskog kluba.
