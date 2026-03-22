VIDEO / Debakl Tudorovog Tottenhama: Teško je poražen od direktnog rivala u borbi za ostanak!

Nogometaši Tottenhama, koje vodi hrvatski trener Igor Tudor, doživjeli su novi poraz u engleskoj Premier ligi te je njihov status u eliti pod sve većim upitnikom.

U dvoboju izravnih konkurenata za ostanak u Premier ligi, Nottingham Forest je pobijedio u Londonu Tottenham s 3-0. Ako postoji neka dobra vijest za Tudora i Tottenham jest poraz West Hama kod Aston Ville od 0-2. Tottenham je i dalje iznad opasne zone ispadanja, ali ima samo bod više od West Hama. Nottingham Forest je nedjeljnom pobjedom preskočio sastav kojeg vodi hrvatski strateg.

Tottenham je dobro otvorio utakmicu 31. kola. Napadao je i stvarao prilike, a najbolju je propustio Tel koji je pogodio vratnicu suparničkih vrata. Šok za domaće navijače uslijedio je u 45. minuti kada je Igor Jesus, nakon kornera, glavom pogodio za 1-0.

Bezuspješno se Tottenham u nastavku pokušao vratiti u utakmicu, a novi je udarac primio u 62. minuti kada je Gibbs-White, neometan s deset metara, pogodio za 2-0. Sve je zaključeno golom Awoniyija u 87. minuti za konačnih 3-0 Nottingham Foresta.

