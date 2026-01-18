Pratit ćemo ga na SK: Romano javlja kako Jagušić odlazi u Bundesligu!

Slaven Belupo je dogovorio najveći transfer u povijesti!

Naime, u Koprivnici su na korak do prodaje Adriana Jagušića u njemački Werder Bremen.

Trljaju ruke u Podravini, Slaven će od prodaje zaraditi 6 milijuna eura fiksne odštete uz određene bonuse, objavio je Fabrizio Romano.

Dvadesetogodišnji ofenzivac Slaven Belupa jedan je od najboljih igrača SuperSport HNL-a ove sezone, što je zapalo za oko čelnim ljudima kluba iz Bremena.

Werder je trenutno 13. momčad njemačke Bundeslige, s 18 osvojenih bodova nakon 17 kola.

Njegove igre u dresu Werdera ćemo pratiti tako i na Sport Klubu!

