Potvrđeno je: Niko Kovač ostaje trener Borussije i sljedeće sezone

(Photo by Ralf Treese/DeFodi Images) via Guliver Image

Niko Kovač vodit će Borussiju Dortmund i u sezoni 2026./27., što je potvrdio sportski direktor Lars Ricken.

Iako hrvatski trener svoju prvu cjelovitu sezonu na klupi BVB-a neće završiti s osvojenim trofejem, u klubu su zadovoljni prikazanim igrama i odlučili su mu dati povjerenje i za iduću godinu.

Ricken je u razgovoru za Bild pojasnio zašto je klub donio takvu odluku. Istaknuo je da Dortmund bez Kovača ne bi bio na drugoj poziciji, naglasivši kako je uspio podići momčad i prošle sezone odvesti je u Ligu prvaka. Dodao je i da bi izostanak plasmana u elitno europsko natjecanje imao velike posljedice za klub.

Kovač je preuzeo Dortmund početkom veljače 2025., nakon što je smijenjen Nuri Sahin. U tom trenutku momčad je bila tek 11. u Bundesligi, s osam pobjeda iz 20 kola. Ni početak mandata nije bio jednostavan jer je izgubio četiri od prvih šest prvenstvenih utakmica.

No nakon toga uslijedio je veliki uzlet. Dortmund je spojio osam susreta bez poraza, uz sedam pobjeda, a sezonu je zaključio s pet uzastopnih slavlja i tako u zadnjem kolu izborio nastup u Ligi prvaka. Na europskoj sceni Kovačeva je momčad stigla od doigravanja do četvrtfinala, a isti domet ostvarila je i na Svjetskom klupskom prvenstvu 2025. godine.