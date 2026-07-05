Poražavajuća statistika Ronalda: U ovom je i 40-godišnji Vozinha bio bolji

Podijeli :

AP Photo/Stephanie Scarbrough via Guliver

Cristiano Ronaldo ponovno se našao u središtu pozornosti nakon završetka grupne faze Svjetskog prvenstva zbog prilično poražavajuće statistike koja je preplavila društvene mreže.

Iako ga je FIFA proglasila igračem utakmice protiv Hrvatske nakon što je postigao pogodak s bijele točke, to je priznanje izazvalo brojne polemike jer mu je taj jedanaesterac ujedno bio i jedini dodir s loptom unutar suparničkog šesnaesterca.

Perišić se žali na detalj koji nije bio u prijenosu: Za Ronalda vrijede drugačija pravila? VIDEO / Hrvatski navijači bijesni nakon ispadanja: ‘Najveća krađa ikad, namjestili su da Ronaldo osvoji!’

Pravi šok za njegove navijače uslijedio je nakon završetka grupne faze kada je objavljeno da je četrdesetogodišnji golman Zelenortskih Otoka, Vozinha, na turniru zabilježio dva uspješna driblinga kojima se oslobodio pritiska argentinskih napadača.

S druge strane, Ronaldo je odigrao sve četiri utakmice za Portugal i proveo veliku minutažu na travnjaku, ali prema službenoj statistici u dvobojima protiv Uzbekistana, DR Konga, Kolumbije i Hrvatske nije upisao niti jedan uspješan dribling.

Iako driblinzi nisu ključan parametar za učinak klasičnog centarfora, činjenica da vremešni čuvar mreže ima bolji učinak od jednog od najboljih igrača svih vremena postala je apsolutni hit na društvenim mrežama uoči utakmice osmine finala koju Portugal igra protiv Španjolske.