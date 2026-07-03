VIDEO / Hrvatski navijači bijesni nakon ispadanja: ‘Najveća krađa ikad, namjestili su da Ronaldo osvoji!’

Hrvatska nogometna reprezentacija u 16-ini finala Svjetskog prvenstva izgubila je od Portugala u Torontu sa 1-2 (0-0).
Hrvatska je povela golom Ivana Perišića u 53. minuti, poravnao je Cristiano Ronaldo u 68. minuti iz kaznenog udarca, da bi pobjedu Portugalu osigurao Goncalo Ramos u četvrtoj minuti sudačke nadoknade.
U zadnjim sekundama susreta Gvardiol je zatresao portugalsku mrežu za erupciju slavlja, ali pregledom VAR-a ustanovljeno je kako je asistent Pašalić bio u zaleđu.
Navijači su mahom očajni i bijesni.
“Krađa, krađa, krađa! Najveća krađa ikad! Namjestili su da Ronaldo osvoji!”, rekao je jedan Splićanin za N1.
“Sudac nije bio dorastao suđenju ove utakmice”, smatra drugi.
Više u videu iznad.
Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!