Perišić se žali na detalj koji nije bio u prijenosu: Za Ronalda vrijede drugačija pravila?

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Bolno ispadanje Hrvatske nogometne reprezentacije sa Svjetskog prvenstva nakon poraza od Portugala (2:1) i dalje je glavna tema u javnosti.

U utakmici prepunoj dramatičnih i spornih trenutaka, ključna rasprava vodi se oko minimalnog dodira Igora Matanovića zbog kojeg je u dubokoj sudačkoj nadoknadi poništen izjednačujući pogodak Joška Gvardiola. Cijelu situaciju s VAR-om i suđenjem prokomentirao je Ivan Perišić, strijelac jedinog regularnog gola za Vatrene na ovom susretu.

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Iskusni hrvatski ofenzivac priznao je u razgovoru za službenu stranicu HNS-a da su sudački kriteriji i tehnologija unijeli potpunu pomutnju među igrače, a posebno se osvrnuo na činjenicu da navijači i akteri na terenu nisu dobili jasne televizijske prikaze svih spornih situacija.

“Neki kažu da je dirao, neki da nije. Ne znam više ni pravila. Prvi gol je bio mali ofsajd Pere (Sučića), nisu ga ni prikazali na ekranu kao što je bilo Cristianovo rame. Utakmica je bila dobra, otvorena s obje strane. Pokazali smo još jednom da možemo igrati protiv velikih ekipa. Portugal je strašna ekipa.”

Iako ostaje golem žal za propuštenom prilika i tehnološkim nijansama koje su poslale Vatrene kući, Perišić je istaknuo i pozitivnu stranu ove velike bitke na terenu. Hrvatska je još jednom potvrdila da ravnopravno stoji uz bok najvećim svjetskim nogometnim silama, unatoč tome što je ovoga puta napustila turnir u šesnaestini finala.