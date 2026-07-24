Ferrari dominira u Mađarskoj, slavili su na oba slobodna treninga

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Beto Issa Photos via Guliver Image

Lewis Hamilton ostvario je najbolje vrijeme na drugom slobodnom treningu uoči Velike nagrade Mađarske te predvodio Ferrari na vrhu poretka. Njegov momčadski kolega Charles Leclerc, koji je ranije tijekom dana bio najbrži na prvom treningu, završio je na drugom mjestu, dok je treće vrijeme postavio Lando Norris u McLarenu. Trening je nakratko bio prekinut nakon teškog izlijetanja Franca Colapinta.

Ferrari je nastavio pokazivati odličnu brzinu tijekom cijelog petka. Hamilton je odvozio krug kojim je za oko desetinku i pol nadmašio Leclerca, dok su iza njih završili Max Verstappen, George Russell i Isack Hadjar. Oscar Piastri zauzeo je osmo mjesto nakon što je propustio prvi trening, na kojem ga je u McLarenu zamijenio rezervni vozač Leonardo Fornaroli.

Aston Martin nije mogao računati na Lancea Strolla tijekom druge sesije jer su mehaničari otklanjali kvar na stražnjem lijevom ovjesu njegova bolida. Riječ je o prvom izlasku unaprijeđene verzije AMR26 na stazu, na kojoj je momčad predstavila čak 16 novih dijelova. Andrea Kimi Antonelli završio je tek na 13. mjestu nakon što nije uspio složiti reprezentativan krug. Prvi pokušaj prekinula je crvena zastava, a u drugom je pogriješio i izletio sa staze.

Do prekida treninga došlo je 32 minute prije kraja kada je vozač Alpinea Franco Colapinto izgubio kontrolu nad bolidom u posljednjem zavoju. Nakon okretanja stražnjim je dijelom udario u zaštitnu ogradu, pri čemu je njegov A526 pretrpio značajna oštećenja. Skliska i prašnjava podloga te snažni udari vjetra dodatno su otežavali uvjete na stazi, zbog čega je izvješena druga crvena zastava tijekom dana.

Nakon šestominutnog prekida vozači Ferrarija ponovno su izašli na stazu i dodatno poboljšali svoja vremena. Leclerc, a zatim i Hamilton, postali su jedini vozači koji su krug odvezli za manje od minute i 19 sekundi, potvrdivši da im konfiguracija Hungaroringa, poznata po velikom broju zavoja i kratkim ravnicama, iznimno odgovara. Hamilton je na kraju imao gotovo pola sekunde prednosti ispred trećeplasiranog Norrisa.

Zanimljivo je bilo i u sredini poretka, gdje se nastavila borba između Racing Bullsa i Audija. Liam Lawson završio je kao sedmi, ispred vozača njemačke momčadi. Njegov timski kolega Arvid Lindblad zauzeo je deseto mjesto, iza Nice Hülkenberga, a ispred Gabriela Bortoleta. U završnici treninga Lindblad je preko radijske veze komentirao dvoboj s Bortoletom, rekavši kako je razmišljao da ga izgura na travu, ali je zaključio da “ne bi bilo pristojno” napraviti tako nešto tijekom slobodnog treninga.