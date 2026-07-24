Hrvat u debiju za poljskog velikana zabio za pobjedu u posljednjoj sekundi

Podijeli :

xKazimierzxKoperx KAZ_LEGvRADspar-47 via Guliver Image

U petak navečer otvorena je poljska Ekstraklasa. U prvom susretu Radomiak Radom je s 2:1 bio bolji od Wieczyste iz Krakowa da bi u drugom susretu Legia iz Varšave na gostovanju kod Pogona iz Szczecina slavila u posljednjoj minutu s 1:0.

Upravo je u tom drugom susretu ključnu ulogu odigrao hrvatski stoper Zoran Arsenić. Donedavni član poljskog Rakowa je krajem sezone dogovorio transfer u poljskog velikana te mu je ova utakmica bila i službeni debi za Legiju.

Susret je počeo na klupi te je u igru ušao tek u 88. minuti. Nije mu trebalo dugo da ostavi trag jer je već osam minuta kasnije, u šestoj minuti sudačke nadoknade, zabio za pobjedu Legije.

Tako je 32-godišnji stoper na sjajan način započeo svoj put u najvećem poljskom klubu.

Arsenić već devet godina gradi karijeru u Poljskoj, uz samo jednu kratku, šestomjesečnu pauzu, tijekom kojih se profilirao kao jedan od najpouzdanijih stopera tamošnjeg prvenstva. Najveći trag ostavio je u Rakówu iz Częstochowe, gdje je bio jedan od ključnih igrača u razdoblju najvećih klupskih uspjeha. S Rakówom je osvojio naslov prvaka Poljske u sezoni 2022./23., dva poljska Kupa (2021. i 2023.) te dva Superkupa (2022. i 2023.).

Karijeru u Poljskoj započeo je u ljeto 2017. godine, kada je potpisao za Wisłu Kraków. Nakon dvije sezone preselio je u Jagielloniju Białystok, u kojoj je proveo godinu i pol prije nastavka karijere. U Ekstraklasi je dosad skupio ukupno 175 nastupa, a dodatno iskustvo stekao je i u europskim natjecanjima, u kojima je odigrao 25 utakmica.

Arsenić je nogometno odrastao u školi NK Osijeka, a za prvu momčad debitirao je 2013. godine u najvišem rangu hrvatskog nogometa. Osim osječkog kluba, tijekom karijere u Hrvatskoj nosio je i dresove Rijeke, za koju je upisao deset nastupa, te Segeste i Sesveta.