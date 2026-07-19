‘Poraz’ Bayerna uoči finala SP-a: Lautaro sačuvao Interovu tradiciju, Bavarci otpali nakon 44 godine

Milanski Inter sačuvao je tradiciju dugu više od četiri desetljeća zahvaljujući Argentincu Lautaru Martínezu, dok je minhenski Bayern prvi put od 1982. godine ostao bez ijednog svog igrača u finalu Svjetskog prvenstva.
Stadion MetLife u New Jerseyju ugostit će spektakularni finalni okršaj između Argentine i Španjolske, no i prije nego što lopta krene s centra, nogometna je povijest već ispisana, a jedan od najfascinantnijih nizova u povijesti sporta službeno je prekinut.
Još od Mundijala u Španjolskoj 1982., pa sve do Katara 2022. godine, vrijedilo je čudesno pravilo: u svakom finalu Svjetskog prvenstva igrao je barem po jedan nogometaš milanskog Intera i minhenskog Bayerna.
Taj niz prekinut je na tlu Sjeverne Amerike, ali samo za Bavarce, jer Inter ima svog predstavnika u napadaču Lautaru Martinezu.
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