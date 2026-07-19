‘Poraz’ Bayerna uoči finala SP-a: Lautaro sačuvao Interovu tradiciju, Bavarci otpali nakon 44 godine

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Milanski Inter sačuvao je tradiciju dugu više od četiri desetljeća zahvaljujući Argentincu Lautaru Martínezu, dok je minhenski Bayern prvi put od 1982. godine ostao bez ijednog svog igrača u finalu Svjetskog prvenstva.

Stadion MetLife u New Jerseyju ugostit će spektakularni finalni okršaj između Argentine i Španjolske, no i prije nego što lopta krene s centra, nogometna je povijest već ispisana, a jedan od najfascinantnijih nizova u povijesti sporta službeno je prekinut.

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Još od Mundijala u Španjolskoj 1982., pa sve do Katara 2022. godine, vrijedilo je čudesno pravilo: u svakom finalu Svjetskog prvenstva igrao je barem po jedan nogometaš milanskog Intera i minhenskog Bayerna.

Taj niz prekinut je na tlu Sjeverne Amerike, ali samo za Bavarce, jer Inter ima svog predstavnika u napadaču Lautaru Martinezu.