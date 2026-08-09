Utakmica Borca i Veleža prekinuta zbog skandiranja ‘Ratko Mladić’, domaći navijači vrijeđali suca

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Utakmica prvog kola prvenstva Bosne i Hercegovine između Borca i Veleža u Banjoj Luci prekinuta je u 60. minuti zbog skandiranja domaćih navijača u čast pravomoćno osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića.

Susret je nakon više od pola sata nastavljen, ali tek nakon što su najvatreniji navijači Borca napustili stadion.

Glavni sudac Admir Musić iz Sarajeva u 59. minuti zaustavio je igru i putem službenog razglasa upozorio domaće navijače da će utakmica biti prekinuta nastavi li se sporno skandiranje. Samo minutu kasnije s tribine se ponovno začulo Mladićevo ime, nakon čega je Musić poslao igrače Borca i Veleža u svlačionice. Borac je u tom trenutku vodio 2:0.

Lešinari morali napustiti stadion

Prekid je potrajao više od pola sata, a delegat utakmice Rade Vučković odlučio je da se susret može nastaviti tek nakon što organizirana navijačka skupina Borca, Lešinari, napusti sjevernu tribinu Gradskog stadiona.

Prema pisanju Klixa, u slučaju ponavljanja istog ili sličnog skandiranja s istočne ili zapadne tribine, utakmica bi bila prekinuta i registrirana rezultatom 3:0 za Velež.

Dok su napuštali stadion, dio navijača vrijeđao je suca Musića, nazivajući ga pogrdnim izrazom “Turčin”. Nakon nešto više od 30 minuta igrači obje momčadi vratili su se na teren i utakmica je nastavljena.

Borac je do vodstva 2:0 stigao još u prvom poluvremenu. Drugi pogodak postigao je Amer Hiroš u 45. minuti, a gol je priznat nakon VAR provjere zbog mogućeg zaleđa Danija Romere.

Borac već bio kažnjen zbog istog incidenta

Ovo nije prvi incident ove godine povezan s Borčevim navijačima i skandiranjem Ratku Mladiću. Tijekom prvenstvene utakmice protiv Sarajeva krajem veljače sudac je također nakratko prekinuo igru zbog veličanja Mladića.

Disciplinska komisija Nogometnog saveza BiH potom je Borac kaznila s 5500 konvertibilnih maraka te zatvaranjem sjeverne tribine za jednu utakmicu zbog rasizma i drugih oblika diskriminacije, među kojima je navedeno i skandiranje Mladiću.

Ratko Mladić bio je zapovjednik Glavnog štaba Vojske Republike Srpske tijekom rata u Bosni i Hercegovini. Međunarodni kazneni sud za bivšu Jugoslaviju 2017. godine osudio ga je na doživotni zatvor za genocid, zločine protiv čovječnosti i ratne zločine. Žalbeno vijeće Međunarodnog rezidualnog mehanizma za kaznene sudove 2021. godine pravomoćno je potvrdilo presudu i doživotnu kaznu.