Pogledajte bus Austrije nakon pobjede, navijači BiH: ‘Da smo mi pobijedili…’

Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine remizirala je 1:1 protiv Austrije u zadnjem kolu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo, što im nije bilo dovoljno za izravan plasman na Mundijal.

BiH je povela golom Harisa Tabakovića te držala taj rezultat sve do 78. minute, no Michael Gregoritsch je tada zabio za povratak i veliko slavlje Austrije.

Reprezentacija BiH imala je ogromnu podršku svojih navijača u Beču gdje ih je bodrilo više od 20 tisuća gledatelja, a nakon utakmice je uslijedilo razočaranje. Jedan od navijača snimio je bus Austrije i opisao da bi situacija bila drugačija da su slavili gosti.

“Bus reprezentacije Austrije malo poslije ponoći. Oko njega nema navijača i ništa se ne događa. Tko bi rekao da su se plasirali na SP nakon 28 godina? Bilo bi drugačije da smo mi pobijedili”, stoji uz snimku.