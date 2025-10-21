Pašalić se vraća u Europu? Za njega zainteresirani klubovi Lige petice

Podijeli :

AP Photo/Phelan M. Ebenhack via Guliver

Nakon godinu dana provedenih u Americi, hrvatski napadač mogao bi natrag u Europu.

Hrvatski reprezentativac Marco Pašalić (25) mogao bi otići iz Orlando Cityja i ponovno zaigrati u Europi. U Orlandu je Pašalić upisao čak 40 nastupa, postigao 15 golova i dodao šest asistencija, čime je postao jedan od ključnih igrača Orlanda.

Zahvaljujući formi, zadržao je mjesto i na popisu Zlatka Dalića.

Ugovor s Orlandom ima do 2027., no Pašalić želi opet u Europu kako bi ostao u kadru Vatrenih. Prema informacijama iz stranih medija, konkretne upite za njega poslali su Borussia Mönchengladbach, Bologna i Feyenoord.

Najozbiljniji su navodno njemački i talijanski klubovi, a Pašalić je već započeo razgovore s Gladbachom i Bolognom.

Podsjetimo, Pašalić je rođen u Njemačkoj te je prošao kroz sustave Karlsruhea, Stuttgarta i Borussije Dortmund. No, nikada nije dobio pravu priliku u prvim momčadima tih klubova.