VIDEO / Kahlina za SK: Messi nije bio raspoložen nakon poraza, a Dalićev poziv mi je velika želja

Podijeli :

Kristijan Kahlina briljira u MLS-u. Kahlini je ovo treća sezona u američkoj ligi, prvi je Hrvat i prvi igrač Charlottea u povijesti koji je osvojio sezonsku individualnu nagradu u MLS-u, onu za vratara godine. Posebno je ovog vikenda oduševio kada je obranio pokušaj panenke Leu Messiju, a za Sport Klub je otkrio kako stvari izgledaju iz njegove perspektive.

“Pratio sam Messija zadnje dvije i pol sezone, odlučio sam ostati skroz miran. Nisam ga htio dobit na foru, nego sam si htio dati najveću mogućnost obraniti. Nije mi bilo u primisli da će potkopavati loptu, bio sam spreman na to, puknuo je dosta nezgodno, ali ispalo je super.

Pročitao sam njegovu panenku, svi su to popratili. Nismo razgovarali niti razmijenili dresove nakon utakmice, nisu bili raspoloženi jer su izgubili drugi put u nizu“, objasnio je Kahlina te objasnio očekuje li poziv u reprezentaciju:

“Dosta pratim našu reprezentaciju s ponosom, svi znaju da smo jaki i da ćemo vodit glavnu riječ. Nadam se da će nastaviti s pobjedama, izbornik Dalić radi odličan posao i na njemu je koga će zvati.

Poziv mi je velika želja, dajem sve od sebe za klub i na meni je samo da dajem sve od sebe. Izbornik donosi odluke i zasad mu to donosi rezultate.”

Ove subote Hajduk dočekuje Dinamo u vječitom derbiju.

“Derbi je uvijek velika utakmica. Hajduk je u maloj prednosti zbog domaćeg terena i publike, ali to može biti i nedostatak. Splićani zasad igraju staloženo. Ne bih dao nikome pretjeranu prednost, nemaju previše samopouzdanja zbog kikseva, ali Hajduku možda ide mala prednost zbog domaćeg terena. Nadam se dobroj utakmici“, zaključuje Kahlina.