Paragvajska senatorica ponovno napala Mbappea: ‘To Francuz nikada ne bi napravio’

Kako navodi AS, Amarilla je tijekom novog obraćanja u paragvajskom Senatu komentirala završnicu utakmice i situaciju u kojoj je, prema njezinim tvrdnjama, Mbappé odbio pružiti ruku paragvajskom vrataru Orlandu Gillu. Umjesto smirivanja situacije, senatorica je ponovno koristila uvredljiv rječnik te je francuskog napadača nazvala teškom psovkom.

Paragvajska senatorica rasistički vrijeđala Mbappea, Francuski savez najavio tužbu Mbappe odgovorio senatorici Paragavaja: ‘Gospođo, vi ste jedna nesposobna i rasistička žena’

“Što nas je naljutilo? To što je Orlando Gill, dijete koje je vjerojatno prvi put igralo pred cijelim svijetom, prišao s poniznošću Paragvajca i pružio mu ruku, a taj kurvin sin mu je odbio pružiti ruku i vikao mu u lice. To nije francuski, to Francuz nikada ne bi napravio”, rekla je Amarilla u Senatu, prema pisanju AS-a.

Ovo nije prvi put da je senatorica javno napala Mbappéa. Nakon što je Francuska pobjedom 1:0 izbacila Paragvaj u osmini finala Svjetskog prvenstva, Amarilla je na društvenim mrežama objavila niz rasističkih i uvredljivih komentara na račun kapetana francuske reprezentacije.

Mbappé joj je ubrzo odgovorio u javnosti, nazvavši je “prezrenja vrijednom” i “nedostojnom dužnosti”. Istaknuo je i kako ona ne predstavlja Paragvaj, zemlju koja je na Svjetskom prvenstvu pokazala hrabrost, ponos i veliko srce.

Na izjave senatorice reagirali su Francuski nogometni savez, Real Madrid i paragvajske vlasti. Francuski savez osudio je njezine komentare kao neprihvatljive, dok je Real Madrid pružio podršku svom igraču te poručio da rasizam i ksenofobija nemaju mjesta u društvu, posebno kada dolaze od osobe koja obnaša javnu dužnost. Paragvajska vlada također se ogradila od njezinih istupa.

AS navodi da Amarilla nije bila jedina političarka koja je tijekom rasprave u Senatu kritizirala Mbappéa. Senator Nano Galaverna nazvao ga je “uobraženim”, a potom iznio komentar koji se može protumačiti kao homofoban, pozivajući se na raniju izjavu jednog paragvajskog reprezentativca o navodnom događaju s francuskim kapetanom.

Poraz Paragvaja tako je prerastao u politički i društveni skandal koji je privukao međunarodnu pozornost. Umjesto da fokus ostane na utakmici i nastupu paragvajske reprezentacije protiv jednog od glavnih favorita prvenstva, cijelu priču obilježile su izjave koje su izazvale osude daleko izvan granica Južne Amerike.

Dok se Mbappé pokušava usredotočiti na nastavak Svjetskog prvenstva i četvrtfinalni dvoboj, slučaj Celeste Amarille ponovno je otvorio raspravu o tome koliko brzo sportska događanja mogu postati platforma za političke, rasne i društvene sukobe.

Ono što je započelo kao reakcija na poraz s vremenom se pretvorilo u niz neprimjerenih javnih istupa jedne senatorice, zbog čega se ovaj slučaj više ne promatra samo kroz prizmu nogometa, već i kao primjer granica koje osobe na javnim funkcijama ne bi smjele prelaziti, bez obzira na okolnosti.