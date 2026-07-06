Paragvajska senatorica rasistički vrijeđala Mbappea, Francuski savez najavio tužbu

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(AP Photo/Derik Hamilton) via Guliver Image

Francuska je u osmini finala Svjetskog prvenstva s 1:0 bila bolja od Paragvaja u utakmici koju su obilježili brojni sukobi između igrača. Posebnu pažnju privukao je Kylian Mbappe koji na kraju susreta nije pružio ruku Orlandu Gillu koji ga je potom loptom pogodio u leđa na što Francuz nije ni reagirao.

S Francuzima nije bila sretna nakon utakmice senatorica Celeste Amarilla koja je na društvenim mrežama objavila uvredljivu poruku:

Mbappe odgovorio senatorici Paragavaja: ‘Gospođo, vi ste jedna nesposobna i rasistička žena’ Mbappe: To je bilo sramotno! Zar su mislili da ću doći u smokingu?

“Ovaj primitivac nije naučio ni pisati. Umjesto na majčinom mlijeku, odrastao je sišući kokosove orahe, a najobrazovanija bića za koja je ikad čuo bili su čimpanze. Trebao si mu pokazati srednji prst, Orlando Gill (vratar Paragvaja).

Kolonizirani Kamerunac koji se pretvara da je Francuz, ogorčen, novopečeni bogataš, bahat i ružan. Bio je nervozan i smrtno uplašen tijekom cijele utakmice, baš kao i cijela njegova momčad. Nisu uspjeli zabiti ni jedan gol, sve dok nisu imali sreće i dobili jedanaesterac. Jedino što mnogi od nas zamjeraju našoj reprezentaciji jest to što mu na kraju utakmice nisu opalili pravi šamar. Nisam čak ni ljubitelj nogometa.”

Osim što je Kylian Mbappe odgovorio senatorici, to je učinio i Francuski nogometni savez koji je najavio i tužbu:

“Rasističke izjave paragvajske senatorice Celeste Amarille usmjerene protiv Kyliana Mbappéa potpuno su odvratne i neprihvatljive. Kako je uopće moguće izgovoriti nešto takvo? Takve izjave predstavljaju kazneno djelo i zaslužuju osudu. Moraju biti procesuirane, kako u Francuskoj, tako i drugdje. Francuski nogometni savez podnijet će prijavu državnom odvjetništvu radi pokretanja kaznenog postupka.

Savez pruža punu podršku svom kapetanu, svojim igračima te, općenito, svim žrtvama ovakvih odvratnih izjava. Više nego ikad, FFF je odlučan u borbi protiv rasizma i svih oblika diskriminacije. Ovakve izjave sramote one koji ih izgovaraju, kao i one koji ih šire. Igrači francuske reprezentacije predstavljaju Francusku, a ovim izjavama vrijeđa se naša zemlja.”