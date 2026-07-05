Pao je dogovor: Klopp će biti novi izbornik Njemačke!

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AP Photo/Eric Gay via Guliver Image

Njemačka je javnost u potpunom šoku nakon eliminacije nacionalne vrste od Paragvaja na jedanaesterce u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva, no tamošnji savez ekspresno je reagirao.

Odmah po ispadanju počelo se glasno šuškati o nasljedniku, a sada je i službeno pao dogovor – Jürgen Klopp vraća se u trenerske vode i preuzima kormilo “Elfa”.

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Klopp je i ranije otvoreno isticao želju da na izborničkoj poziciji naslijedi Juliana Nagelsmanna, a nakon kraćih pregovora ugovorena je suradnja. Trenutačno se rješavaju tek završni detalji i uvjeti pod kojima će 59-godišnji stručnjak napustiti Red Bull Leipzig, gdje je obnašao visoku direktorsku funkciju.

Poznati talijanski insajder Fabrizio Romano dodaje kako je Leipzig zbog ovog neočekivanog raspleta upao u organizacijski problem. Vodstvo kluba je, naime, Kloppovu zamjenu vidjelo u Oliveru Glasneru, no on je nakon uspješne epizode u Crystal Palaceu ipak odlučio potpisati za Nottingham Forest.

Klopp je svoju bogatu trenersku karijeru započeo još 2001. godine u Mainzu, nakon čega je od 2008. do 2015. godine vodio Borussiju Dortmund, s kojom je osvojio dvije titule prvaka Njemačke, Kup te igrao finale Lige prvaka 2013. godine. Potom je preuzeo Liverpool, gdje je proveo devet mitskih godina i vratio klub na staze stare slave osvajanjem Premier lige, FA kupa te Lige prvaka 2019. godine, uz još dva europska finala. Iako je odlazak s Anfielda bio iznimno emotivan, a navijači su vjerovali kako odlazi na dulji odmor, legendarni se Nijemac nakon kratke direktorske avanture u domovinu vraća u najvažnijoj ulozi tamošnjeg nogometa.