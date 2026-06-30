Klopp o poništenom golu Njemačke: ‘Ako je ovo ilegalno, onda Arsenal ne bi bio prvak Engleske’

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AP Photo/Eric Gay via Guliver Image

Njemačka je u noći s ponedjeljka na utorak nakon raspucavanja penala šokantno izgubila od Paragvaja s 1:1 (4:3 nakon penala) te je ponovno prerano završila svoj put na Svjetskom prvenstvu. Posebno veliku pažnju privukao je poništeni gol Jonathana Taha u produžecima. Naime, taj gol poništen je zbog prekršaja Waldemara Antona na vrataru Orlandu Gillu.

Tog gola dotaknuo se i legendarni trener Jurgen Klopp koji je govorio za njemačku televiziju gdje radi kao stručni komentator:

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“Ako je ovaj gol ilegalan, onda Arsenal ne bi bio prvak Engleske. Oni su zabili 60% golova na ovakav način. Pobijedili smo utakmicu u trenutku kad je lopta ušla u gol. Ovo je brutalno. Ima i bolnijih stvari od poraza u sportu, ali tu je bio jedan cilj, jedan san i to je razbijeno. Bilo je dramatično. Ima 500 tisuća raznih načina kako pobijediti nogometnu utakmicu, trebate samo pronaći jedan.”

Klopp se u svojoj izjavi osvrnuo na golove Arsenala iz prekida. Topnici su kroz sezonu zabili čak 25 golova iz prekida, od čega 19 golova. Brojni stručnjaci im zamjeraju kako se to činili na ilegalan način, no neki mediji prenose kako je Arsenal uoči sezone s organizacijom sudaca prošao stvari koje se smiju raditi, a koje ne. Tako je poništeni gol West Hama tri kola prije kraja ono što se ne smije jer je igrač Čekićara držao vratara.

S druge strane, kroz cijelu sezonu se Topnicima može spočitati tek jedan gol takve prirode, onaj iz prvog kola protiv Manchester Uniteda kada je prije izvođenja kornera bilo manjeg kontakta s Altayom Bayindirom, no taj kontakt je nestao nakon što je lopta ubačena u igru.