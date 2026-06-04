Panama slavila u prijateljskoj utakmici uoči Mundijala: Prije Hrvatske, igrat će protiv BiH

Za Dominikansku Republiku strijelci su bili bivši realovac Mariano Díaz i Japa.

Posljednju pripremnu utakmicu prije Svjetskog prvenstva Panama će odigrati 6. lipnja protiv Bosne i Hercegovine u St. Louisu.

Svjetsko prvenstvo otvorit će susretom protiv Gane, a potom je očekuju dvoboji s Hrvatskom i Engleskom.