Panama slavila u prijateljskoj utakmici uoči Mundijala: Prije Hrvatske, igrat će protiv BiH

Panama, jedan od hrvatskih suparnika na Svjetskom prvenstvu, u pripremnoj je utakmici pobijedila Dominikansku Republiku 4:2.
Panamci su poveli golovima Tomása Rodrígueza i Griffitha, a u nastavku su mrežu zatresli još Cecilio Waterman i Kadir Barria.
Za Dominikansku Republiku strijelci su bili bivši realovac Mariano Díaz i Japa.
Posljednju pripremnu utakmicu prije Svjetskog prvenstva Panama će odigrati 6. lipnja protiv Bosne i Hercegovine u St. Louisu.
Svjetsko prvenstvo otvorit će susretom protiv Gane, a potom je očekuju dvoboji s Hrvatskom i Engleskom.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!