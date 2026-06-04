Panama slavila u prijateljskoj utakmici uoči Mundijala: Prije Hrvatske, igrat će protiv BiH

FIFA World Cup 4. lip 20268:36 0 komentara
AP Photo/Matias Delacroix via Guliver

Panama, jedan od hrvatskih suparnika na Svjetskom prvenstvu, u pripremnoj je utakmici pobijedila Dominikansku Republiku 4:2.

Panamci su poveli golovima Tomása Rodrígueza i Griffitha, a u nastavku su mrežu zatresli još Cecilio Waterman i Kadir Barria.

Za Dominikansku Republiku strijelci su bili bivši realovac Mariano Díaz i Japa.

Posljednju pripremnu utakmicu prije Svjetskog prvenstva Panama će odigrati 6. lipnja protiv Bosne i Hercegovine u St. Louisu.

Svjetsko prvenstvo otvorit će susretom protiv Gane, a potom je očekuju dvoboji s Hrvatskom i Engleskom.

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