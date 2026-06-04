VIDEO / Dok se drugi pripremaju za SP, Talijani igraju nebitne prijateljske utakmice

Talijanska reprezentacija uspješno je otvorila novo razdoblje pod privremenim izbornikom Silvijem Baldinijem, svladavši Luksemburg 1:0 u prijateljskom susretu. Iako su Azzurri tijekom cijele utakmice dominirali i stvorili niz prilika, do pobjede su došli samo jednim pogotkom.
Jedini gol postigao je Pio Esposito u 49. minuti, kada je nakon kornera Niccolòa Pisillija glavom zatresao mrežu. Italija je i prije toga bila opasnija momčad, ali Esposito, Pisilli i Luca Koleosho nisu uspjeli kapitalizirati brojne prilike.
U nastavku su domaću obranu nastavili pritiskati, no Pisilli je pogodio vratnicu, a Michele Fini iz izgledne situacije prebacio gol.
Do kraja susreta rezultat se više nije mijenjao pa je Italija minimalnom pobjedom krenula u post-Gattuso eru.
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