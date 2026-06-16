Ovo su mogući protivnici Dinama u drugom pretkolu Lige prvaka

Dinamo će u srijedu doznati protivnika u drugom pretkolu Lige prvaka, kada će se u Nyonu održati ždrijeb u kojem će zagrebački klub saznati s kim će otvoriti europsku sezonu. Nakon ždrijeba prvog pretkola poznato je 21 moguće ime, a UEFA će prije izvlačenja taj popis podijeliti u manje skupine.
Na papiru među potencijalnim suparnicima nema izrazitih favorita, no nekoliko klubova ipak se izdvaja kao zahtjevniji izazov.
Među njima su izravno plasirani Aarhus, Thun i Mjällby, dok bi neugodni protivnici mogli biti i pobjednici dvoboja Víkingur – Győr, Vitebsk – Universitatea Craiova te Sabah – The New Saints. Posebno zahtjevno moglo bi biti gostovanje kod kazahstanskog Kairata, ako izbaci Sutjesku, zbog dugog putovanja i specifičnih uvjeta.
Mogući protivnici Dinama u drugom pretkolu Lige prvaka:
- pobjednik dvoboja Víkingur Reykjavík – ETO Győr
- pobjednik dvoboja Kairat – Sutjeska Nikšić
- pobjednik dvoboja ML Vitebsk – Universitatea Craiova
- pobjednik dvoboja Ararat-Armenia – Riga
- pobjednik dvoboja KÍ Klaksvík – Atert Bissen
- pobjednik dvoboja Flora Tallinn – Iberia 1999 Tbilisi
- pobjednik dvoboja Tre Fiori – Larne
- pobjednik dvoboja Petrocub Hîncești – Egnatia
- pobjednik dvoboja Sabah – The New Saints
- Aarhus
- Thun
- Mjällby
Prve utakmice drugog pretkola igraju se 22. i 23. srpnja, dok su uzvrati na rasporedu tjedan dana kasnije.
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