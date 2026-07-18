Ovo će se pamtiti: Engleska u ludoj utakmici za treće mjesto slavila protiv Francuske 6:4!

FIFA World Cup 18. srp 202620:33 > 19. srp 2026 1:07 0 komentara
AP Photo/Lynne Sladky via Guliver

Nogometna reprezentacija Engleske osvojila je treće mjesto na ovogodišnjem Svjetskom prvenstvu zahvaljujući 6-4 (4-0) pobjedi protiv Francuske u Miamiju.

Engleska je nakon prvog poluvremena vodila 4-0, golove su postigli Declan Rice (3), Ezri Konsa (18) i Bukayo Saka (37, 45+1), no Francuska se uspjela vratiti i smanjiti na 4-3, a strijelci su bili Kylian Mbappe (48, 66) i Bradley Barcola (54). Ipak, pred sam kraj susreta Saka (87-11m) je realizirao kazneni udarac za “hat-trick” i osiguranje pobjede. Duboko u sudačkoj nadoknade Ousmane Dembele (90+6) je smanjio na 5-4 prije no što je Jude Bellingham (90+8) postavio konačni rezultat.

S dva postignuta pogotka protiv Engleske Mbappe je stigao do učinka od 10 pogodaka na ovom SP-u te je u odličnoj poziciji postati najbolji strijelac te tako ponoviti doseg iz Katra 2022. Sada je na vrhu ljestvice strijelaca s dva gola više od drugog Lionela Messija. Također, Mbappe je postao i najbolji strijelac u povijesti svjetskih prvenstava, sada je na 22 postignuta gola, dok je Messi drugi sa 21.

Za Englesku je ovo bila treća utakmica za treće mjesto u povijesti te prva pobjeda, nakon poraza od Italije 1990. i Belgije 2018.

Francuska je, pak, četvrti put igrala za treće mjesto te je drugi put ostala bez odličja, 1982. je izgubila od Poljske, dok je bronce osvajala 1958. i 1986. pobjedama protiv Njemačke i Belgije.

U nedjelju će SP završiti finalnim susretom Španjolske i Argentine u New Yorku.

01:07

Kraj!

Zabavna utakmica, teniskim rječnikom prvi set je završio rezultatom 6:4. Šalu na stranu, Englezi su uzeli broncu na Svjetskom prvenstvu.

01:02

GOOOOOL (Bellingham, 90+8')

Ima li kraja ovom spektaklu? Deseti jubilarni pogodak na utakmici, Bellingham za konačnih 6:4. Kraj je utakmice, ovo je nešto neviđeno u Miamiju, uživali smo!

00:59

GOOOOOL! (Dembele, 90+6')

Dembele probija Hendersona, ovo je nevjerojatno...

00:55

90+3'

Chalobah upisuje prve minute za Englesku na SP-u, izašao je Guehi.

00:53

90'

Sedam minuta naodknade u Miamiju...

00:50

GOOOOOL! (Saka, 87')

Gusto je srušio Spencea u kaznenom prostoru, Bellingham je uzeo loptu i krenuo prema bijeloj točki ali je izvođenje ipak prepustio Saki koji je upisao hat-trick!

00:44

80'

O ovoj utakmici će se dugo, dugo pričati... Bellingham je praktički sam izašao pred Maignana koji mu je to zaustavio, a odmah na drugoj strani Francuzi su mogli do 4:4, ali Olise nije uspio zabiti zicer...

00:42

79'

Izlaze Eze i Toney, ulaze Bellingham i Anderson...

00:37

75'

Kako je ovo bilo blizu gola, Olise je ponovno poslao loptu pored vratnice...

00:30

GOOOOOL! (Mbappe, 66')

Engleska je sada nevidljiva u drugom dijelu, drugi gol Mbappea, Francuska je na gol zaostatka!

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