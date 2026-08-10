Mourinho kvari posao Englezima? Za zvijezdu Reala ima posebne planove

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Valter Gouveia SPP via Guliver

Vrhunac ljetnog prijelaznog roka donosi pravu dramu na europskom tržištu, a u samom središtu pozornosti našao se Endrick.

Mladi brazilski napadač, kojeg je Real Madrid još kao 16-godišnjaka platio Palmeirasu čak 50 milijuna funti, traži idealnu sredinu za nastavak razvoja, a za njegove usluge zaratili su engleski premijerligaši.

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Dok je Aston Villa već neko vrijeme pripremala teren za dovođenje Brazilca na posudbu, engleskoj javnosti odjeknuo je poziv stručnjaka da se u utrku hitno uključi Manchester United i preotme posao rivalima s Villa Parka, piše Goal.

Razmatrajući opcije za nastavak karijere mladih zvijezda u programu ESPN-a, nekadašnji nogometaš i analitičar Ale Moreno istaknuo je da bi Old Trafford bio savršeno okruženje za nastavak Endrickova uspona:

“Manchester Unitedu nasušno treba profil igrača kakav je Endrick. On u središnjici napada nudi nešto potpuno drugačije od svega čime United trenutno raspolaže. Prelazak u takav klub ne bi djelovao kao korak unazad u odnosu na Real, a nakon iznimno uspješne posudbe u Lyonu — gdje je dokazao što može u kontinuitetu — najvažnije mu je da nastavi igrati”, poručio je Moreno.

Endrick je, podsjetimo, drugi dio prošle sezone proveo u Ligue 1 na posudbi u Lyonu, gdje je oduševio nogometnu Europu upisavši 8 pogodaka i 8 asistencija u samo 21 nastupu.

S druge strane, Unai Emery pod svaku cijenu želi dodati dubinu napadačkoj liniji Aston Ville, posebno nakon izvojevane Lige prvaka i rekordne prodaje Morgana Rogersa u Chelsea. Ipak, realizacija bilo kakvog transfera na Otok ovisi o jednom čovjeku — Joséu Mourinhu.

Novi kormilar Real Madrida navodno je ostao ugodno iznenađen Endrickovom radnom etikom i izvedbama na ljetnim pripremnim treninzima. Iako u vrhu napada Madriđana dominira Kylian Mbappé uz novopridošlog Carlosa Espija, ‘The Special One’ ozbiljno razmatra opciju da zaustavi sve pregovore i ostavi Brazilca u Madridu kao ključnog džokera s klupe.