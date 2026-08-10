Emotivan oproštaj od Dinama: Evo što je Bakrar poručio navijačima

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Damir Krajac/CROPIX via Guliver

Nakon što je i službeno potvrđen njegov transfer u egipatski Al Ahly, alžirski napadač Mounsef Bakrar oprostio se od Dinama dirljivom objavom na društvenim mrežama.

Nakon sezone u kojoj je s Modrima osvojio dvostruku krunu te se promovirao u jednog od ključnih igrača, Bakrar se na Instagramu obratio suigračima, stručnom stožeru i navijačima, a njegovu poruku prenosimo u cijelosti.

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“Nikada nije lako oprostiti se od mjesta koje ti je postalo dom.

Mojim suigračima, trenerima, stručnom stožeru i svima u Dinamu – hvala vam što ste vjerovali u mene, podržavali me i pomogli mi da napredujem i kao igrač i kao osoba. Zajedno smo proživjeli nezaboravne trenutke, borili se za ovaj grb i ostvarili nešto posebno osvajanjem dvostruke krune, prvenstva i Kupa.

Navijačima hvala na nevjerojatnoj podršci, strasti i ljubavi od mog prvog do posljednjeg dana. Bila mi je čast igrati pred vama i predstavljati ovaj veliki klub.

Odlazim ponosan, zahvalan i s uspomenama koje će zauvijek ostati sa mnom. Dinamu želim samo uspjehe u budućnosti.

Hvala vam na svemu. Dinamo i Zagreb uvijek će imati posebno mjesto u mom srcu.”