Superračunalo ‘predvidjelo’ novog prvaka Hrvatske: Evo kako kotiraju Dinamo, Hajduk i Rijeka

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Damir Krajac CROPIX via Guliver

Iako je nova sezona SuperSport Hrvatske nogometne lige tek na svom početku, napredni statistički modeli već daju prilično jasne prognoze utrke za naslov prvaka.

Poznata nogometna analitička platforma Football Meets Data provela je čak 50 tisuća simulacija ostatka sezone, a prema aktualnim izračunima, zagrebački Dinamo ponovno je uvjerljivo prvi favorit za podizanje pehara.

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Prema modelu objavljenom 10. kolovoza, Modri imaju čak 75 posto vjerojatnosti da osvoje prvenstvo, što bi im bio jubilarni 20. naslov hrvatskog prvaka u posljednja 22 prvenstvena ciklusa.

Izračun sugerira da svi ostali klubovi zajedno drže tek 25 posto šansi protiv zagrebačkog kluba. Kao glavni Dinamov konkurent nametnula se Rijeka s 12,3 posto šansi, što je dvostruko više od splitskog Hajduka, čiji su izgledi nakon ranog kiksa i remija s Istrom procijenjeni na tek 6,2 posto.

Iza vodeće trojke smjestili su se Varaždin (3,3%), Lokomotiva (1,6%) te Osijek (1,3%), kojemu ni dvije uvodne pobjede nisu značajnije podigle postotak u simulacijama. Preostali prvoligaši (Rudeš,Istra1961, Gorica i Slaven Belupo) ostali su na 0,1 posto ili manje.

Treba napomenuti kako prvenstveni start još nije do kraja kompletiran zbog odgađanja derbija između Rijeke i Dinama, a same prognoze nastavit će se tjedno prilagođavati obzirom na formu, rezultate i daljnji tijek natjecanja.