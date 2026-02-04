Otpisani dinamovac ipak dobiva novu priliku u Maksimiru?

Podijeli :

GNK Dinamo Zagreb

Čini se da bi moglo doći do preokreta u slučaju Kolumbijca.

Juan Cordoba uskoro bi mogao dobiti minute na terenu u dresu Dinama. Cordoba je bio u zapisniku za utakmicu u Osijeku, kao i u ponedjeljak u dvoboju Dinama i Vukovara 1991, iako još nije ulazio u igru.

Njegovi problemi s ozljedom koljena sada su u potpunosti iza njega, a čini se da je trener Mario Kovačević iznimno je zadovoljan onime što Kolumbijac pokazuje na treninzima, doznaju Sportske novosti.

U Dinamu vjeruju da bi mogao postati važna opcija na poziciji desnog krila, pogotovo u razdoblju dok se čeka da se Mateo Lisica oporavi nakon mononukleoze. Za mjesto u momčadi Cordoba će se boriti s Franom Topićem.

Cordoba je u Dinamo došao početkom kolovoza 2024. iz Deportivo Cali u transferu vrijednom oko dva milijuna eura. U prvim utakmicama se činilo da ima potencijal, a onda je polako gubio minute, a tu se dogodila i ozljeda koljena.

Ove sezone još nije upisao niti jednu minutu. Ugovor s Dinamom veže ga do 30. lipnja 2028. godine.

Ukupno je Cordoba do sada odigrao tek 17 utakmica za Dinamo, zabio je dva gola uz još tri asistencije.