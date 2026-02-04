Otpisani dinamovac ipak dobiva novu priliku u Maksimiru?

Čini se da bi moglo doći do preokreta u slučaju Kolumbijca.
Juan Cordoba uskoro bi mogao dobiti minute na terenu u dresu Dinama. Cordoba je bio u zapisniku za utakmicu u Osijeku, kao i u ponedjeljak u dvoboju Dinama i Vukovara 1991, iako još nije ulazio u igru.
Njegovi problemi s ozljedom koljena sada su u potpunosti iza njega, a čini se da je trener Mario Kovačević iznimno je zadovoljan onime što Kolumbijac pokazuje na treninzima, doznaju Sportske novosti.
U Dinamu vjeruju da bi mogao postati važna opcija na poziciji desnog krila, pogotovo u razdoblju dok se čeka da se Mateo Lisica oporavi nakon mononukleoze. Za mjesto u momčadi Cordoba će se boriti s Franom Topićem.
Cordoba je u Dinamo došao početkom kolovoza 2024. iz Deportivo Cali u transferu vrijednom oko dva milijuna eura. U prvim utakmicama se činilo da ima potencijal, a onda je polako gubio minute, a tu se dogodila i ozljeda koljena.
Ove sezone još nije upisao niti jednu minutu. Ugovor s Dinamom veže ga do 30. lipnja 2028. godine.
Ukupno je Cordoba do sada odigrao tek 17 utakmica za Dinamo, zabio je dva gola uz još tri asistencije.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!