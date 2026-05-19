Arteta komentirao šuškanja da Guardiola odlazi iz Cityja: ‘Kad on stvarno donese odluku…’

AP Photo/Ian Walton via Guliver

Još dvije utakmice, dva finala, dvije titule nadohvat ruke. Prezadovoljan je Mikel Arteta bio nakon što je Arsenal 1:0 pobijedio Burnley koji je odavno ispao u Championship.

“Uživanje je vidjeti transformaciju i način na koji je svatko od vas ovo mjesto pretvorio u predivan svijet uživanja u nogometnim utakmicama.

Ovo je duša nogometa i ovog kluba, svi ste tome doprinijeli. Budite sigurni da svaki put kada dođete na ovaj stadion imamo obvezu držati se ovog standarda svi zajedno jer vi činite ogromnu razliku za sve nas i za igrače. Vidimo se na Selhurst Parku i u Budimpešti“, poručio je Arteta navijačima.

O samoj utakmici Arteta je naknadno govorio za Sky Sports.

“Znali smo da neće biti lako jer smo znali što ovaj susret znači. Sretni smo, ali to traje kratko i već sada ponovno počinjemo brinuti. Danas smo odigrali jednu od najboljih utakmica, mogli smo zabiti dva, tri gola“, rekao je.

Situaciju o kojoj svi pričaju, potencijalni crveni karton za Kaija Havertza – nije vidio.

Kratko je prokomentirao i utakmicu Bournemoutha i Manchester Cityja koja se igra u utorak:

“Sve je moguće u Premier ligi, gledat ćemo tu utakmicu svi. Ali, ne znam hoćemo li gledati svi zajedno. Ipak se moramo na pravi način pripremati i za Crystal Palace“.

Pred samu utakmicu Arsenala i Burnleyja odjeknula je vijest da u nedjelju Pep Guardiola posljednji put s klupe vodi Manchester City. Arteta je dugo bio Guardiolin pomoćnik, a sada su veliki rivali:

“Kada on stvarno donese odluku, onda možemo pričati o tome“, nije htio više od toga reći Arteta.