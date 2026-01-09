Osijek prodao veznjaka u Južnu Koreju i doveo igrača iz Lokomotive

Podijeli :

Foto: NK Osijek

Hrvoje Babec više ni službeno nije igrač Nogometnog kluba Osijek, ali u bijelo-plavom taboru su ekspresno doveli veznjaka iz Lokomotive Vladana Bubanju kao njegovu zamjenu.

Dosadašnji veznjak je po svršetku jesenskog dijela sezone izrazio želju za odlaskom u Južnu Koreju, u međuvremenu su sve zainteresirane strane postigle dogovor i sada je završen njegov transfer u FC Seoul u kojem će nastaviti karijeru. Tamo igra i hrvatski napadač Marko Divković, a donedavno je u klubu bio i engleski veznjak Jesse Lingard.

Babec je na Opus Arenu stigao u siječnju prošle godine iz latvijske Rige, odigrao je 36 natjecateljskih utakmica za Bijelo-plave i postigao četiri gola, uz tri asistencije.

“Žao nam je što suradnja nije potrajala duže, no Hrvoju svakako želimo puno sreće i uspjeha u novoj sredini”, objavili su iz NK Osijeka.

Klub je dobio još jedno pojačanje u veznom redu za nastavak sezone. Riječ je o 26-godišnjem crnogorskom nogometašu Vladanu Bubanji koji je stigao na posudbu iz ruskog Orenburga. Njegova primarna pozicija je defenzivni vezni igrač, odnosno „šestica“, ulogu koju je najčešće imao tijekom dosadašnje karijere.

Bubanja je nogometni put započeo u rodnom Nikšiću, gdje je nastupao za Sutjesku, iz koje je 2022. godine prešao u zagrebačku Lokomotivu. U klubu s Kajzerice proveo je dvije sezone, nakon čega je potpisao za Sarajevo. U redovima Bordo momčadi zadržao se godinu dana te je od navijača proglašen najborbenijim igračem momčadi. Prošloga ljeta preselio je u Orenburg, gdje je u prvom dijelu sezone upisao 14 nastupa u prvenstvu i nacionalnom kupu te postigao jedan pogodak.