Opasni vremenski uvjeti čekaju Hrvatsku i Portugal, evo koje mjere se primjenjuju u tom slučaju

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AP Photo/Stephanie Scarbrough via Guliver

Hrvatska i Portugal u Torontu igraju dvoboj šesnaestine finala Svjetskog prvenstva u noći na petak (1 sat).

Najavljuju se opasni vremenski uvjeti, utakmica će se igrati na temperaturi od 32 °C, uz osjet topline od čak 42 °C, a postoji i opasnost od grmljavinskih oluja.

Kanadski meteorološki servisi izdali su žuta upozorenja zbog mogućih oluja u razdoblju između 13 i 22 sata po lokalnom vremenu. Budući da utakmica u Torontu počinje u 19 sati, nevrijeme bi moglo izravno utjecati na njezin tijek, ističu portugalski mediji.

FIFA je navela mjere koje će se primjenjivati u uvjetima toplinskih valova, no nema naznaka da bi zbog njih bilo koja od utakmica mogla biti prekinuta ili odgođena. Uvela je klimatizirane klupe za tehničko osoblje i zamjenske igrače na svim utakmicama na otvorenom, što uključuje osiguravanje vode i elektrolitnih napitaka, leda, hladnih ručnika, ventilatora, raspršivača maglice i hlada.

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Kad je riječ o grmljavinskom nevremenu, ono mora biti unutar radijusa od samo osam milja (13 km) od stadiona da bi se utakmica prekinula kako bi igrači i gledatelji mogli potražiti zaklon.

U srijedu je portugalska reprezentacija imala trening te je postojala bojazan da će se trening pod vodstvom izbornika Roberta Martíneza neće moći održati zbog vrlo snažnih udara vjetra, no trening je ipak odrađen.