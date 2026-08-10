Britanci pomeli konkurenciju u štafetama, Borodin novi europski prvak

Trijumfom britanskih muških i ženskih štafeta na 4x200 slobodno, te Rusa Ilje Borodina na 400 mješovito okončan je prvi finalni dan Europskog prvenstva u plivanju u Parizu.

Iza njih, borba za postolje bila je vrlo tijesna između Mađarske, Njemačke i Rusije. Na kraju su Mađarice osvojile srebro s vremenom 7 minuta 49,09 sekundi, ispred Ruskinja, koje su se natjecale u neutralnom statusu (7 minuta 49,13 sekundi). Nijemicama je postolje izmaklo za stotinku sekunde.

Freya Colbert, Abbie Wood, Leah Schlosshan i Freya Anderson p obijedile su s vremenom 7 minuta 45,93 sekundi, gotovo oborivši kontinentalni rekord (7 minuta 45,51 sekundi).

Britanski plivači su slijedili njihov primjer, osvojivši zlato u istoj disciplini s vremenom od 7 minuta 01.52 sekundi, zahvaljujući Matthewu Richardsu, Jacku McMillanu, Jamesu Guyu i Duncanu Scottu.

Srebro je pripalo Francuzima (7 minuta i 2,28 sekundi), koje je bodrila domaća publika, uz nastup četverostrukog olimpijskog prvaka Léona Marchanda. Brončana medalja pripala je Nijemcima (7 minuta i 2,28 sekundi).

Rus Ilja Borodin iskoristio je odustajanje Francuza Léona Marchanda kako bi osvojio naslov prvaka u disciplini 400 metara mješovito.

Borodin je završio utrku s vremenom 4:08.17 minuta, ispred Talijana Alberta Razzettija (4:10.40). Brončanu medalju osvojio je Britanac Max Litchfield s vremenom 4:11.58.

Dvadesettrogodišnji Rus, koji se natjecao u neutralnom statusu, već je osvojio brončanu medalju na Svjetskom prvenstvu u Singapuru prošle godine. Borodinu, glavnom suparniku Léona Marchanda kada su se ta dvojica plivača natjecala u juniorskim kategorijama, nesumnjivo bi bilo drago natjecati se protiv olimpijskog prvaka u toj disciplini, ali Francuz se morao povući s natjecanja, još uvijek sputan ozljedom aduktora koja ozbiljno ograničava njegovu sposobnost plivanja prsno.