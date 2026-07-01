Izbornik Portugala komentirao Dalića pa otkrio hoće li Ronaldo preseliti na klupu

Hrvati su rođeni sa sportom u venama, kazao je portugalski izbornik Roberto Martinez na konferenciji za medije uoči sutrašnjeg ogleda u 16-ini finala SP-a u Torontu.

Martinez je preuzeo Portugal u siječnju 2023. naslijedivši Fernanda Santosa. Pod njegovim vodstvom Portugal je odigrao 43 utakmice, ostvarivši 29 pobjeda, devet remija i samo pet poraza. Predvodio je Portugal do trijumfa u Ligi nacija 2025. godine, dok su na posljednjem EURO-u ispali u četvrtfinalu od Francuske nakon izvođenja jedanaesteraca.

Španjolac je tijekom karijere vodio i Belgiju, Everton, Wigan i Swansea City.

“Hrvatska ima generaciju posvećenih igrača. Kada pogledate njihove rezultate, možete vidjeti o kakvoj sili se radi. Hrvata im oko četiri milijuna, no rođeni su sa sportom u venama,” kazao je Martinez pohvalivši izbornik Zlatka Dalića.

“Njihov izbornik radi iznimno dobar posao, vodio je reprezentaciju na više od 100 utakmica.”

Naglasio je kako nema tajni između hrvatske i portugalske ekipe.

“Hrvatska voli posjed lopte, kako bi stvorila prilike. To želimo i mi, pokušat ćemo kontrolirati suparnika. Nema između nas tajni.”

Utakmica u Torontu bit će posljednja za jednog od velikana na Svjetskim prvenstvima, Luku Modrića ili Cristiana Ronalda.

“To su igrači koji su toliko dugo u sportu, oni su posebni. Impresivan je broj utakmica koje je igrao Luka, kao i naš kapetan. Modrić je primjer, model i uzor za toliko sportaša, on je uzor jedne generacije sportaša. Isto tako bi mogao reći i za našeg kapetana, Oni su ikone.”

Postavilo se pitanje hoće li Ronaldo preseliti na klupu.

“Sutra ćemo početi s novim svjetskim prvenstom. Iza nas su tri utakmice, no morat ćemo poboljšati igru.Sada počinjemo u drugoj fazi World Cupa, nije važno tko je imao koju minutažu, bitno je da su svi spremni.”

Sutra se u Torontu očekuje velika vrućina i vlaga.

“Ne bi rekao da će klima biti prednost. Sve utakmice na SP-u su važne. Pripremali smo se u Palm Beachu, tako da smo spremni za sve vremenske uvjete. Hrvatsku dobro znamo i oni nas dobro poznaju. Bit će to dosta konkurentna igra. I jedan i druga ekipa žele isto.”

Dodao je kako će posvećenost biti ključna.

“Naša posvećenost je ključna, ne tražimo izlike i izgovore. Mi smo ujedinjeni, jedno je klupski nogomet, na SP-u se moraš brže prilagođavati, reagirati brže. Radi se o reprezentaciji, ovdje je puno strasti.”

Nije mu se svidjelo pitanje portugalskog novinara koji je kazao kako navijači ne vjeruju ovoj ekipi.

“Jeste li razgovarali s 20 milijuna naših navijača. Imamo navijače koji su uz nas, siguran sam da ćemo imati ispravan stav, posvećenost i beskompromisnu igru. Svi imaju svoje mišljenje o igračima i izborniku. Mi se tri i pol godine borimo kako bi bili ovdje. Iskoristili smo sve svoje vrijeme kako bi se pripremili, imamo strast za reprezentaciju, a ljudi imaju svoje mišljenje.

Dodao je kako će Hrvatska igrati posve drugačije od Kolumbije.

“Morali smo se prilagoditi igri i situacijama na terenu, neuobičajenim pozicijama igrača. Hrvatska je drugačiji suparnik od Kolumbije. Vjerujem kako ćemo u nastavku turnira biti bolji, imamo snagu i kvalitetu u našim nogoma. Moramo imati veliko samopuzdanje, taktički smo spremni. Spremni smo za sutra,” poručio je.