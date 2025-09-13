UŽIVO RIJEKA – LOKOMOTIVA 0:0 Na Rujevici sa Španjolcem žele prekid negativnog niza

Nakon utakmice Varaždina i Hajduka, selimo se na Kvarner gdje će Rijeka ugostiti Lokomotivu na Rujevici s početkom od 19:45 sati. Na Rujevici će se predstaviti i nasljednik Radomira Đalovića na klupi Riječana, Španjolac Victor Sanchez.
9'
Prva opomena večeras na Rujevici, žuti karton za Jankovića.
6'
Probao je Katić udarcem s desne strane iznenaditi Zlomislića, ali nije uspio, otišlo je to pored vrata.
1' Početak utakmice
Krenuo je dvoboj na Rujevici, očekuje nas zanimljiva utakmica.
Stigli su sastavi!
Rijeka: Zlomislić - Butić, Majstorović, Husić, Devetak - Petrovič, Dantas- Janković, Gojak, Menalo - Fruk
Lokomotiva: Posavec - Pajač, Kolinger, Diop, Vešović - Katić, Bošković - Krivak, Vasilj, Dajčer - Stojaković
Novo ime na klupi Rijeke
Na Rujevicu je stigao 49-godišnji Victor Sanchez koji je najavio svoj mandat na Rujevici.
"Bolje smo upoznali jedni druge, a nama je to dalo priliku pokazati novi model treninga i stila igre kojim želimo igrati. Mislim da smo od prvog dana kliknuli, uživamo svakodnevno u napornom radu i stvaranju pobjedničkog mentaliteta. Igrači su fokusirani, imaju jako dobar stav i naporno rade, što je način za svakodnevni napredak."
Kako vidi večerašnjeg protivnika, pročitajte OVDJE.
Sudačka postava
Splićanin Duje Strukan će dijeliti pravdu na Rujevici, dok će mu pomoćnici biti Bojan Zobenica iz Velike Gorice i Ivan Janić iz Iloka. Mateo Erceg iz Benkovca je dobio ulogu četvrtog suca, dok će u VAR sobi biti Osječani Dario Bel i Ivan Matić.
Lokosi se na snalaze na Rujevici
Zagrebačka momčad naročito na Rujevici odgovaraČetvrti sudacc Ivan Riječanima, koji su ih u posljednjih 10 međusobnih ogleda na domaćem terenu svladali čak devet puta.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!