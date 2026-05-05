Novinar blizak Realu otkriva detalje kaosa: ‘Rudiger je udario suigrača’

Harry Langer/DeFodi Images via Guliver

Turbulentna je ovo sezona za Real Madrid.

Prema informacijama koje je objavila Realu bliska Defensa Central, došlo je do sukoba između Antonija Rudigera i Alvara Carrerasa.

Isti izvor pokušao je ublažiti dramu i naglasiti da nije bilo ozbiljne tučnjave, no jasno je da u svlačionici vlada kaos.

Novinar Miguel Serrano otkrio je detalje incidenta koji se navodno dogodio nakon ispadanja Reala od Bayerna, u razdoblju između utakmica protiv Alavesa i Betisa.

“Rudiger je tijekom rasprave udario Alvara Carrerasa“, rekao je Serrano pa dodao:

“Bio je to udarac po licu, ne šamar. Istina je da od Rudigera i to zna zapeći, ali nije bila agresija”, pokušao je novinar umanjiti ovaj incident.

Carreras je u Real stigao kao veliko pojačanje vrijedno 50 milijuna eura. Izgubio je mjesto u početnoj postavi, a u rotaciji su ispred njega Ferland Mendy i Fran Garcia.