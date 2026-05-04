Novi problemi za Real: Francuski branič zadobio već 21. ozljedu otkad je stigao u klub

xMaciejxRogowskix maciejrogowski_realbetis_realmadrid_2526-220 via Guliver Image

Real Madrid je u nedjelju navečer pobijedio Espanyol s 2:0 u sklopu 34. kola španjolske La Lige te je tako produžio bitku za naslov barem još jedan tjedan.

No, u toj pobjedi ozlijedio im se još jedan defanzivni igrač. Netom što se vratio nakon mjesec dana pauze i ozljede koju je zadobio u susretu s Manchester Cityem, Ferland Mendy ponovno će na predah.

Kako javljaju iz Real Madrida, Mendy je ozlijedio rectus femoris, jedan od četiri mišića koji čine kvadriceps, odnosno bedreni mišić. Mendyju je, prema podacima Transfermarkta, ovo već 21. ozljeda otkad je stigao u klub 2019. godine.

Ovao ozljeda bi ga izvan pogona mogla držati i do pet mjeseci pa bi Real ovoga ljeta nakon brojnih ozljeda mogao posegnuti za defanzivnim pozicijama s kojima posebno ima problema ove godine.

Ozljede su zadobili nedavno David Alaba, Daniel Carvajal i Eder Militao, a brojne utakmice zbog ozljede su propustili i Antonio Rudiger te Trent Alexander-Arnold.