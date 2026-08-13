Kakav dan na EP u plivanju: Milak postavio europski rekord, a neuhvatljiva Curtis svjetski

Finalni dan u četvrtak na Europskom plivačkom prvenstvu u Parizu otvoren je odličnom utrkom na 100 metara leptir za plivače u kojoj su sva trojica nositelja medalja otplivala ispod granice od 50 sekundi.

Zlatnu medalju osvojio je Mađar Kristof Milak koji je pobijedio jaku domaću uzdanicu Maximea Grousseta te je time utišao parišku publiku. Milak je dionicu otplivao za 49.48 čime je postavio novi europski rekord, a za svjetskim rekordom je zaostao tek tri stotinke.

Drugi Grousset je ostvario vrijeme 49.70, dok je brončanu medalju osvojio Švicarac Noe Ponti s vremenom 49.93. Nesretni četvrti bio je još jedan Mađar Hubert Kos s vremenom 50.25.

U finalnoj utrci na 50 metara leđnim načinom za plivačice slavila je neuhvatljiva Talijanka Sara Curtis koja je dan ranije u polufinalu postavila novi svjetski rekord od 26.63. U četvrtak u finalu plivala je još bolje, ostvarila je 26.56 i time uvjerljivo ugrabila zlatno odličje.

Druga je bila Britanka Mary-Ambre Moluh s vremenom 27.06, a treća Britanka Lauren Cox uz 27.15.