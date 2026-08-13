Hrvatska protiv Srbije u četvrtfinalu U-20 vaterpolskog EP-a!

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Foto: Hrvatski vaterpolski savez

Hrvatska U-20 vaterpolska reprezentacija izborila je plasman u četvrtfinale Europskoga prvenstva u bugarskoj Varni nakon što je u osmini finala nadigrala Francusku s uvjerljivih 21:8 (6:1, 5:2, 5:3, 5:2).

Izabranici izbornika Zorana Bajića pitanje pobjednika riješili su već u uvodnim minutama, otišavši na prvu stanku s prednošću od 6:1, dok je do poluvremena razlika narasla na nedostižnih 11:3.

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U napadački raspoloženoj hrvatskoj momčadi najefikasniji su bili Maro Šušić i Gabrijel Burburan s po četiri postignuta pogotka, dok je na vratima sjajan bio Nikola Batoš sa 12 obrana.

Izbornik Bajić izrazio je zadovoljstvo prikazanom igrom i pristupačnošću svojih igrača, no naglasio je kako prave borbe tek slijede. Za ulazak među četiri najbolje momčadi Europe Hrvatska će u petak od 17 sati igrati protiv reprezentacije Srbije.

Srpski su vaterpolisti natjecanje u skupini B završili na drugome mjestu, upisavši pobjedu protiv Njemačke te dva susreta rješavana petercima — poraz od Španjolske i pobjedu protiv Crne Gore. Pobjednika toga regionalnoga ogleda očekuje borba za medalje u samoj završnici prvenstva.