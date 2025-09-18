Nogometna reprezentacija Baskije i Palestina dogovorili prijateljsku utakmicu u Bilbau

Podijeli :

Manuel Blondeau AOP. Press

Nogometna reprezentacija Baskije odigrat će prijateljsku utakmicu s Palestinom u Bilbau kako bi "podržala narod kojeg mjesecima napada Izrael“, izvijestile su u četvrtak španjolska radijska postaja Cadena SER i novine AS.

Utakmica će se igrati 15. studenog na stadionu San Mames, domu Athletic Bilbaa, gdje su prije dva dana navijači izvjesili divovski transparent podrške Palestincima.

“Bit ćemo uz vas od danas do posljednjeg dana“, pisalo je na transparentu tijekom utakmice Lige prvaka s Arsenalom.

Izrael provodi genocid nad Palestincima, izvijestili su Ujedinjeni narodi ovaj tjedan.

Diljem Baskije, autonomne pokrajine na sjeveru Španjolske, istaknute su palestinske zastave dok izraelska vojska bombama, mecima i izgladnjivanjem tjera iscrpljene stanovnike iz grada Gaze prema jugu. Izrael tvrdi da se bori s militantnom skupinom Hamas i da ne provodi genocid.

Prosvjednici u Baskiji prekidali su prethodnih dana biciklističku utrku La Vueltu prosvjedujući protiv sudjelovanja izraelske ekipe, čemu su se priključili i stanovnici Madrida u posljednjoj etapi pa je natjecanje prekinuto 56 kilometara uoči cilja. Izraelska vlada je optužila španjolsku vladu za poticanje prosvjednika i “antisemitizam” jer je premijer Pedro Sanchez izrazio divljenje španjolskom narodu zbog mobilizacije “za pravednu stvar, kao što je Palestina”.

Baskija, gdje postoji izražena želja za neovisnošću od Španjolske, ima nogometnu reprezentaciju kojoj je dopušteno igranje prijateljskih utakmica pa je prošle godine u Bilbau odigrala 1:1 s Urugvajem.

Krovna nogometna federacija FIFA priznala je 1998. nacionalnu reprezentaciju Palestine, ali posljednju utakmicu na svom terenu odigrala je 2019. na Zapadnoj obali, neriješeno 0:0 protiv Saudijske Arabije. Od tada se seli, a susjedni Jordan joj je najčešće mjesto domaćinstva s obzirom na tamošnju palestinsku dijasporu i izbjeglice.

Dodatni problem je što se palestinski nacionalni stadion nalazi samo nekoliko metara od zida koji je podigao Izreal i preko kojeg su Izraelci bacali dimne bombe na teren tijekom utakmica palestinske lige, pa čak ispaljivali i odvraćajuće hice, rekli su dužnosnici Palestinskog nogometnog saveza u lipnju španjolskim novinama Marca.

Palestina je unatoč tome uspješno nastupala u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2026., te je bila na pragu prolaska u posljednji kvalifikacijski krug. U posljednjoj, ključnoj utakmici odigranoj u lipnju, vodila je s 1:0 protiv Omana. Vrata joj je zatvorio kontroverzni jedanaesterac dosuđen u 97. minuti za Oman pa je nakon rezultata 1:1 uložila žalbu FIFA-i.

Najbolji strijelac palestinske reprezentacije svih vremena je 26-godišnji Oday Dabbagh koji je dosad zabio 16 golova.

“Znamo da je jedna od rijetkih stvari koje čine naš narod sretnim kada igramo, zabijamo i pobjeđujemo“, rekao je taj član egipatskog kluba, a koji je bio i u belgijskom Charleroiju i škotskom Aberdeenu.