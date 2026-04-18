Njemačka u problemima: Zvijezda Bayerna se ozlijedila i propušta Svjetsko prvenstvo?

(AP Photo/Matthias Schrader) via Guliver Image

Bayern München našao se pred ozbiljnim problemom uoči najvažnijeg dijela sezone. Klub je potvrdio da je 30-godišnji Serge Gnabry doživio tešku ozljedu zbog koje ga neko vrijeme neće biti na terenu.

Radi se o rupturi aduktora, što znači da će krilni napadač sigurno propustiti polufinale Lige prvaka protiv Paris Saint-Germaina. Iz kluba nisu željeli precizirati točnu duljinu izbivanja, već su samo naglasili da se radi o dužem oporavku, što dodatno pojačava zabrinutost jer bi ozljeda mogla biti ozbiljnija nego što se u početku mislilo.

Prema liječničkim procjenama, povratak nakon ovakve ozljede obično zahtijeva između šest i osam tjedana samo za ponovno uključivanje u treninge, zbog čega je upitan i njegov nastup na FIFA Svjetskom prvenstvu. Iako još uvijek nije službeno otpisan, jasno je da bi u najboljem slučaju na turnir stigao bez optimalne forme, što predstavlja velik udarac i za reprezentaciju Njemačke.

Gnabry je ove sezone bio jedan od ključnih igrača Bayerna, s učinkom od deset pogodaka i deset asistencija. Za njemačku reprezentaciju upisao je 26 golova u 59 nastupa.

