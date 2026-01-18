Niko Kovač je ozbiljan kandidat za klupu Manchester Uniteda?

Podijeli :

Mario Hommes/DeFodi Images via Guliver

Niko Kovač skoro je godinu dana na klupi Borussije Dortmund.

Hrvatski trener, koji trenutno vodi Borussiju Dortmund, smatra se profilom kojeg treba pažljivo pratiti u nadolazećim mjesecima, piše engleski nogometni portal TEAMtalk. On je jedno od imena na popisu kandidata za trenera Manchester Uniteda.

Zasad nema ni kontakata ni pregovora, a United će u potragu za trenerom navodno u kasno proljeće.

Kovač se posljednjih tjedana povezivao i s Premier ligom. Chelsea ga je smatrao ozbiljnim kandaidatom prije imenovanja Liama Roseniora kao zamjene za Enza Marescu. Londonski klub je uspostavio kontakt s Kovačem kako bi utvrdio postoji li mogućnost njegova dovođenja, no on nije htio napustiti Borussiju usred sezone.

Kovač je pod ugovorom s Borussijom Dortmund do 2027.