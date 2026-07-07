Neymaru je otac uputio dirljivu poruku: Ima samo jednu molbu

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AP Photo/Frank Augstein via Guliver

Nakon senzacionalnog ispadanja Brazila u osmini finala turnira, Neymar je objavio kraj reprezentativne karijere.

Ta je odluka duboko potresla nogometnu javnost u Brazilu, a u akciju je odmah stupio njegov otac, Neymar Senior, koji je preko društvenih mreža uputio dirljivu i očajničku molbu svom sinu, moleći ga da ne odustane od nogometa u potpunosti.

Bivši brazilski reprezentativac preuzeo klupu ‘francuskog’ velikana Neymar objavio kraj reprezentativne karijere

Krah peterostrukih svjetskih prvaka dogodio se u New Jerseyju na MetLife stadionu, gdje je Norveška predvođena Erlingom Haalandom slavila s 2:1 i poslala Brazilce kući. Za Seleção je to najranije ispadanje s Mundijala još od 1990. godine. Neymar je utakmicu završio u suzama, iako je duboko u sudačkoj nadoknadi postigao pogodak iz jedanaesterca i tako postao prvi Brazilac u povijesti s 80 reprezentativnih golova, čime je pretekao i legendarnog Pelea.

Ipak, taj povijesni trenutak ostao je u potpunom mraku nakon bolnog poraza. Vidno slomljen, 34-godišnji napadač potvrdio je novinarima u miks-zoni da je njegova priča u žutom dresu završena.

“Pokušao sam, pokušao sam. Sada je gotovo. Ovdje sam počeo; ovdje sam i završio”, poručio je utučeni Neymar novinarima nakon utakmice, označivši tako kraj šesnaestogodišnjeg reprezentativnog putovanja.

Dok je igrač čvrst u namjeri da se oprosti od nacionalne vrste, njegov otac javno pokušava spasiti nastavak njegove klupske karijere. S obzirom na to da su se pojavile glasine o mogućem potpunom umirovljenju zbog čestih problema s ozljedama, Neymar Senior poslao je emotivnu poruku koja je brzo odjeknula u medijima.

“Želim uputiti zahtjev kao otac. Ney, nastavi igrati nogomet, molim te“, napisao je Neymarov otac, pokušavajući motivirati sina da pronađe snagu, nastavi klupsku karijeru i ne napušta sport u potpunosti.

Ovim odlaskom Brazil zatvara jedno veliko poglavlje. Neymar napušta reprezentaciju kao njezin najbolji strijelac u povijesti sa 130 nastupa, 80 pogodaka i 59 asistencija. Unatoč tim impresivnim brojkama i osvojenom Kupu konfederacija te olimpijskom zlatu, trofej svjetskog prvaka ostao je njegov nedosanjani san kroz čak četiri turnirska ciklusa. Pred izbornikom Carlom Ancelottijem sada je golem posao i potpuna rekonstrukcija momčadi bez njezina glavnog kreativca, dok navijači i sportska javnost iščekuju hoće li Neymar poslušati oca i odigrati barem još jedan, klupski čin u svojoj bogatoj karijeri.