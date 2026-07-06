Bivši brazilski reprezentativac preuzeo klupu ‘francuskog’ velikana

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Celso Pupo Fotoarena via Guliver

Brazilac Filipe Luis (40) novi je trener francuskog prvoligaša AS Monaca s kojim je potpisao ugovor do lipnja 2028. godine, objavio je klub iz Kneževine u ponedjeljak.

Filipe Luis će na klupi Monaca zamijeniti belgijskog trenera Sébastiena Pocognolija koji je smijenjen 1. lipnja.

Tijekom boravka u brazilskom klubu Flamengo, gdje je radio do otkaza 3. ožujka, Filipe Luis osvojio je Copa do Brasil 2024., brazilski Superkup 2025., Campeonato Carioca 2025., brazilsku Serie A 2025. te, što je najznačajnije, Copa Libertadores 2025., ostvarivši pritom ukupno 62 pobjede, 21 remi i 16 poraza tijekom dvije sezone.

Kao bivši brazilski reprezentativac (44 nastupa) s iskustvom igranja u Europi, Filipe Luis će u Monacu preuzeti svoju prvu trenersku ulogu na europskom kontinentu. No, već je upoznat s PSG-om jer je s Flamengom prošlog prosinca izgubio finale Interkontinentalnog kupa protiv te momčadi (1:1, 1:2 nakon jedanaesteraca).