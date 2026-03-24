Neymar propustio utakmicu brazilske lige zbog igranja pokera?!

Podijeli :

AP Photo/Andre Penner, file via Guliver Image

Neymar je navodno proveo gotovo čitav dan sudjelujući u pokeru s visokim ulozima u vrijeme kada je bio oslobođen klupskih obaveza u Santosu zbog “upravljanja opterećenjem”. Zbog toga nije nastupio u posljednjem susretu protiv Cruzeira, a vijesti o njegovim aktivnostima izvan terena ponovno su otvorile pitanje njegove profesionalne posvećenosti.

Santos je odigrao utakmicu bez pogodaka protiv Cruzeira, a izostanak njihove glavne zvijezde bio je itekako primjetan. Iako je klub kao razlog naveo “upravljanje opterećenjem”, sustav koji služi za kontrolu intenziteta treninga i smanjenje rizika od ozljeda, portal LeoDias iznosi drugačiju verziju događaja. Prema tim navodima, napadač je gotovo 24 sata sudjelovao u online poker turniru koji je trajao od petka do nedjelje. S obzirom na to da su ulaznine prelazile 5000 dolara, tvrdi se da je Neymar samo u subotu napravio najmanje četiri dodatna ulaska, što ga je stajalo više od 20.000 dolara.

Njegova strast prema pokeru nije novost i prisutna je već više od deset godina. Od 2014. godine iz povremenog igrača prerastao je u prepoznatljivo ime u tom svijetu, čak je i svog psa nazvao Poker te surađuje kao ambasador s velikim online platformama. Ipak, ovaj hobi često dolazi u doticaj s njegovom nogometnom karijerom na način koji izaziva kritike. Tako je u ožujku 2023., dok se oporavljao od ozljede gležnja u PSG-u, tijekom prijenosa uživo izgubio milijun eura u samo dva sata. Godine 2024. našao se pod povećalom javnosti jer je igrao poker na mobitelu tijekom proslave rođendana svoje kćeri Mavie.

Sam Neymar potvrdio je za LeoDias da je sudjelovao u turniru tijekom vikenda.

“Nažalost, proteklih dana nisam mogao igrati zbog programa opterećenja, pa sam iskoristio vrijeme da radim ono što uz nogomet najviše volim – igrao sam malo pokera”, izjavio je.

Ova situacija dolazi u osjetljivom razdoblju, dok izbornik Carlo Ancelotti priprema brazilsku reprezentaciju za prijateljske susrete i Svjetsko prvenstvo 2026. Neymar se nije našao na posljednjem popisu, iako su ga mnoge nogometne legende javno podržale.

U međuvremenu, Santos se nalazi u lošoj formi. Remi protiv Cruzeira, momčadi s dna ljestvice, dodatno je pogoršao situaciju, pa se trenutno nalaze na 16. mjestu s tek jednom pobjedom u osam utakmica. Sljedeći susret igraju 2. travnja protiv Remo-PA, a očekuje se da će Neymar biti na raspolaganju i pomoći ekipi da popravi rezultate.