Nevjerojatan pothvat Budimira zadivio Osasunu: ‘Pričat ćemo našim unucima o njemu’

Podijeli :

Ricardo Larreina via Guliver Images

Novim pogotkom u La Ligi za Osasunu hrvatski napadač Ante Budimir ostvario je zadivljujuć pothvat.

Budimir je u 27. kolu La Lige poentirao u sudačkoj nadoknadi za konačnih 2:2 protiv Mallorce. Velik je to bod Osasune u ludoj utakmici u kojoj je Mallorca vodila 2:0, a onda je domaćin nakon po jednog isključenja na svakoj strani izjednačio golovima Barje (89.) i Budimira (90.+4).

VEZANA VIJEST VIDEO / Novi gol Budimira: Zabio je u 94. minuti za bod Osasune!

Hrvatskom je napadaču to bio 13. pogodak u natjecanju ove sezone i na diobi je trećeg mjesta poretka strijelaca ni manje ni više s Lamineom Yamalom. Na vrhu su Kylian Mbappe s 28 i Vedat Muriqi upravo iz Mallorce s 18.

Isto tako, nakon utakmice Osasuna je na društvenim mrežama podijelila fascinantan podatak. Naime, Budimir je sada upisao barem jedan pogodak protiv svakog od 19 protivnika u La Ligi ove sezone! Naravno, to se ne odnosi samo na ovu sezonu nego računajući i sve prethodne u kojima se Budimir sastajao s protivnicima koji su ove sezone članovi La Lige.

“Pričat ćemo našim unucima o Anti Budimiru”, napisali iz Osasune.

Con el de hoy, Budimir ha anotado gol a los 19 equipos de LaLiga EA Sports. A nuestros nietos les hablaremos de Ante Budimir pic.twitter.com/K2CEnnOB2p — C. A. OSASUNA (@Osasuna) March 7, 2026

Osasuna je ovim bodom ostala čvrsto u sredini poretka, na 10. mjestu s 34 boda.