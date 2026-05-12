Najbolja momčad regularne sezone stigla na korak od finala Zapada

Foto: Colorado Avalanche

Najbolja momčad regularne sezone u NHL-u Colorado Avalanche je u noći s ponedjeljka na utorak upisala treću pobjedu u polufinalnoj seriji Zapadne konferencije protiv Minnesota Wilda. Colorado je upisao gostujuću pobjedu od 5:2 te je stigao na korak od finala Zapada.

Nakon prve trećine vodila je Minnesota s 1:0 golom Danile Jurova u desetoj minuti da bi Colorado poravnao preko Nazema Kadrija, donedavnog člana Calgary Flamesa, u sedmoj minuti drugog perioda.

Posljednja trećina donijela je čak pet golova, a četiri su pala u mrežu golmana Minnesote. Za 2:1 Colorada zabio je Ross Colton, za Wild je zatim poravnao Nico Sturm, a onda je u 12. minuti susret na mlin Avalanchea odveo Parker Kelly golom za 3:2.

Pokušala je Minnesota stići do izjednačenja te su izvukli vratara s leda zbog igre 6 na 5, no to im je donijelo samo dva brza primljena gola. 33 sekunde prije kraja je Nathan MacKinnon zabio za 4:2, a osam sekundi prije kraja je konačnih 5:2 postavio Brock Nelson.

Ovim slavljem Colorado je poveo s 3-1 u seriji te će 14. svibnja od dva sata po hrvatskom na vremenu na domaćem ledu tražiti prolazak u finale Zapadne konferencije.

Tamo bi mogli igrati protiv pobjednika serije između Vegas Golden Knightsa i Anaheim Ducksa gdje je rezultat 2-2 u pobjedama.

Finale na suprotnoj strani već su izborili Carolina Hurricanesi koji su s osam uzastopnih pobjeda svladali Ottawa Senatorse i Philadelphiju Flyerse. Canesi će u finalu Istoka igrati protiv pobjednika serije između Montreal Canadiensa i Buffalo Sabresa gdje je trenutačno 2-1 u pobjedama za Montreal.