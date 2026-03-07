VIDEO / Novi gol Budimira: Zabio je u 94. minuti za bod Osasune!

Podijeli :

Nogometaši Mallorce vodili su do 89. minute 2-0 kod Osasune u dvoboju 27. kola španjolske La Lige, ali utakmica je završila bez pobjednika 2-2.

Najbolji gostujući igrač bio je Muriqi, drugi najbolji strijelac La Lige, koji je postigao oba pogotka za goste. U 35. minuti je doveo Mallorcu u vodstvo, dok je u 61. odlično prevario dvojicu suparničkih igrača pri ulasku u domaći šesnaesterac te je plasirao loptu u mrežu za 2-0.

Do kraja dvoboja Osasuna je napadala, a od 73. minute je imala igrača više nakon isključenja Virgilija. Snage su se na terenu izjednačile u 81. minuti kada je zbog nesmotrenog gaženja crveni karton dobio domaći igrač Raul Garcia. U završnici je Mallorca prosula dva boda i to nakon što je Kike Barja u 89. smanjio na 1-2, dok je hrvatski napadač Ante Budimir u 94. minuti lijepo prevario jednog suparničkog igrača, a potom mirno naciljao kut gostujućih vrata za konačnih 2-2. Bio je to trinaesti prvenstveni gol Budimira ove sezone.

Budimir je odigrao cijelu utakmicu za Osasunu koja je ostala deseta na ljestvici, dok je Mallorca i dalje u zoni ispadanja, na 18. mjestu.

U nedjelju će se za prvenstvene bodove boriti Villarreal – Elche, Getafe – Betis, Sevilla – Rayo Vallecano i Valencia – Alaves, dok se za kraj u ponedjeljak sastaju Espanyol – Oviedo.