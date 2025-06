Modrićev ‘last dance’ u Realu, Sučićev debi, Tudor i Kovač… Hoće li klupsko SP biti top ili flop?

Podijeli :

AP Photo/Mark Humphrey via Guliver Images

Od 14. lipnja do 13. srpnja ove godine održat će se Svjetsko klupsko prvenstvo. Ovo je ukupno 21. izdanje (prvo je bilo još davne 2000. godine i nije se održavalo do 2005.), a SAD će biti debitant što se domaćinstva tiče (prethodni domaćini bili su Brazil, Japan, UAE, Maroko, Katar i Saudijska Arabija). Branitelj naslova je Manchester City, koji je na zadnjem turniru prije dvije godine postao pobjednik i to prvi put u svojoj povijesti. Za mjesec dana bit će poznato hoće li uspjeti obraniti, a u tome jedino je uspio Real Madrid koji je nakon osvajanja 2016. obranio u dva navrata.

Ovo je prvi put da se natjecanje održava u proširenom formatu, odnosno da će biti osam grupa s ukupno 32 momčadi i da će se održati u 12 gradova (od toga 11 su domaćini).

Zadnje je bilo sa sedam timova i u dva grada (jedan grad imao ulogu domaćina). Proširenje je najavljeno u ožujku 2019., a prije dvije godine FIFA je odobrila raspodjelu termina između saveza i SAD proglasila domaćinom.

Planirano je da Kina bude domaćin 2021., ali to se nije dogodilo zbog odgode (glavni razlog bio je koronavirus). Inače, u zamjenu za Svjetsko klupsko prvenstvo uveden je Interkontinentalni Kup koji je prošle godine imao svoj debi u Kataru (osvajač je bio Real Madrid).

Na prvenstvu bit će ukupno šest naših predstavnika, od toga četiri igrača i dva trenera. Nažalost, Mateo Kovačić neće nastupati za Manchester City zbog ozljede.

Luka Modrić oprašta se od dresa Reala na ovom prvenstvu, a onda se gotovo sigurno priključuje Milanu, Petar Sučić debitirat će za milanski Inter, uživat ćemo u novim partijama Joška Gvardiola koji je proglašen najboljim igračem sezone Manchester Cityja, a tu je i Josip Stanišić u Bayernu.

Imat ćemo i dvojicu trenera – Igora Tudora koji je produžio ugovor s Juventusom i Niku Kovača koji je odradio odličan posao s dortmundskom Borussijom u završnici prošle sezone.

Što se osvojenih naslova tiče, vodeći je Real Madrid s pet. Slijede Barcelona s tri, Corinthians i Bayern München s dva te Liverpool, Chelsea, Sao Paulo, Internacional, Milan, Manchester United, Inter Milan i Manchester City koji imaju po jedan naslov.

Prvenstvo otvaraju u noći sa subote na nedjelju u 2 sata iza ponoći po hrvatskom vremenu egipatski Al Ahly i Inter Miami, na Hard Rock stadionu u Miamiju.

Hrvati na Svjetskom klupskom prvenstvu:

Igrači: Joško Gvardiol (Manchester City), Luka Modrić (Real Madrid), Josip Stanišić (Bayern München), Petar Sučić (Inter Milan).

Treneri: Niko Kovač (Borussia Dortmund), Igor Tudor (Juventus).

Parovi grupne faze Svjetskog klupskog prvenstva:

Skupina A, prvo kolo: Al Ahly – Inter Miami, Palmeiras – Porto; drugo kolo: Palmeiras – Al Ahly, Inter Miami – Porto; treće kolo: Inter Miami – Palmeiras, Porto – Al Ahly.

Skupina B, prvo kolo: PSG – Atletico Madrid, Botafogo – Seattle Sounders; drugo kolo: Seattle Sounders – Atletico Madrid, PSG – Botafogo; treće kolo: Seattle Sounders – PSG, Atletico Madrid – Botafogo.

Skupina C, prvo kolo: Bayern München – Auckland City, Boca Juniors – Benfica; drugo kolo: Benfica – Auckland City, Bayern München – Boca Juniors; treće kolo: Auckland City – Boca Juniors, Benfica – Bayern München.

Skupina D, prvo kolo: Chelsea – Los Angeles, Flamengo – Esperance de Tunis; drugo kolo: Flamengo – Chelsea, Los Angeles – Esperance de Tunis; treće kolo: Los Angeles – Flamengo, Esperance de Tunis – Chelsea.

Skupina E, prvo kolo: River Plate – Urawa Red Diamonds, Monterrey – Inter Milan; drugo kolo: Inter Milan – Urawa Red Diamonds, River Plate – Monterrey; treće kolo: Inter Milan – River Plate, Urawa Red Diamonds – Monterrey.

Skupina F, prvo kolo: Fluminense – Borussia Dortmund, Ulsan HD – Mamelodi Sundowns; drugo kolo: Mamelodi Sundowns – Borussia Dortmund, Fluminense – Ulsan HD; treće kolo: Borussia Dortmund – Ulsan HD, Mamelodi Sundowns – Fluminense.

Skupina G, prvo kolo: Manchester City – Wydad AC, Al Ain – Juventus, drugo kolo: Juventus – Wydad AC, Manchester City – Al Ain; treće kolo: Juventus – Manchester City, Wydad AC – Al Ain.

Skupina H, prvo kolo: Real Madrid – Al-Hilal, Pachuca – Salzburg; drugo kolo: Real Madrid – Pachuca, Salzburg – Al-Hilal; treće kolo: Al-Hilal – Pachuca, Salzburg – Real Madrid.

Napomena: Iz svake skupine prve dvije najbolje ekipe prolaze u nokaut-fazu, odnosno osminu finala. Svjetsko klupsko prvenstvo održava se svake četiri godine.