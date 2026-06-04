VIDEO / Slovenija uoči okršaja s Hrvatskom remizirala sa 126. reprezentacijom svijeta

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U posljednjem reprezentativnom ciklusu prije Svjetskog prvenstva sudjeluju i reprezentacije koje nisu izborile nastup na najvećoj svjetskoj smotri. Tako je Slovenija u Ljubljani u četvrtak popodne ugostila Cipar te je remizirala 1:1.

Nakon prvog poluvremena rezultat je, na iznenađenje svih, bio 1:0 za Cipar. Otočna država povela je već u sedmoj minuti kada su iskoristili grešku slovenske obrane. U samo nekoliko dodavanja uspjeli su izigrati obranu Slovenije, a na kraju je Jana Oblaka elegantnim lobom svladao Marinos Tzionis, napadač rumunjskog UTA Arada.

Slovenija je u drugom poluvremenu dobila veliku pomoć jer je u 61. minuti Patrik Kolarić pokazao crveni karton Panagiotisu Andreouu. Čovjeka više na terenu iskoristili su već u 65. minuti kada je Vanja Drkušić zabio nakon odbijanca za 1:1.

Do kraja susreta nije bilo golova i Slovenija, 58. reprezentacija svijeta, morala se zadovoljiti s remijem protiv Cipra koji je 126. reprezentacija svijeta.

U nedjelju od 20 sati i 45 minuta u Varaždinu će Hrvatska igrati protiv Slovenije. Bit će to Vatrenima posljednja priprema za Svjetsko prvenstvo u Sjevernoj Americi. Na SP-u će Hrvatska igrati u skupini L s Engleskom, Ganom i Panamom. Prva utakmica igra se 17. lipnja u Dallasu, a tada će Vatreni igrati protiv Engleske.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.