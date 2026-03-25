Mladi Vatreni uvjerljivi protiv Švicaraca u borbi za Europsko prvenstvo

HNK Gorica/Facebook

Mlada hrvatska U-19 reprezentacija otvorila je nastup na mini-turniru u okviru elitnog kola kvalifikacija za Europsko prvenstvo ove godine uvjerljivom pobjedom protiv Švicarske (4:1).

Izabranici Siniše Oreščanina u Varaždinu su slavili uvjerljiv trijumf zahvaljujući pogocima Ljube Puljića (11’), Patricea Čovića (69’), Ivana Barića (76’) i Pavle Smiljanića (90’+5), jedini pogodak za Švicarce postigao je Sambou Camara (58’).

Sljedeću utakmicu Hrvatska igra 28. ožujka s Norveškom, također u Varaždinu.

HRVATSKA – ŠVICARSKA 4:1

VARAŽDIN Gradski stadion. Sudac: Oliver Reitala (Finska). Strijelci: 1:0 Puljić (11’), 1:1 Camara (58’), 2:1 Čović (69’), 3:1 Barić (76’), 4:1 Smiljanić (90’+5). Žuti kartoni: Rajić, Zrilić (Hrvatska), Parra (Švicarska).

HRVATSKA: Rajić, Mikić, Zebić, Puljić (52’ Zrilić), Mandić, Šutalo, Čović (80’ Smiljanić), Subotić, Baković (67’ D. Godec), Chelfi (80’ Vrzić), Šimić (67’ Barić).

ŠVICARSKA: Hoch, May, Akahomen (33’ Stork), Camara, White, Rufener, Tarnutzer (46’ Tairi), Mambwa (63’ Weibel), Kabashi (74’ Atagana), Vasovic, Parra (63’ Puddu).